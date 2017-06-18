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ريال مدريد مستعد لإنقاذ «رونالدو»

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ريال مدريد مستعد لإنقاذ «رونالدو» ريال مدريد مستعد لإنقاذ «رونالدو»

التحرير

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أشارت صحيفة "ذا صن" البريطانية إلى استعداد نادي ريال مدريد لدفع الضرائب المفروضة على نجم الفريق كريستيانو رونالدو والمقدرة بنحو 12,9 مليون جنيه إسترليني.

وأثيرت العديد من الأخبار في الأونة الأخيرة حول رغبة رونالدو في مغادرة ريال مدريد في ظل اتهامه بالتهرب الضريبي من قبل النيابة الإسبانية، حيث يشعر بالغضب الشديد من ذلك الاتهام ويرغب في ترك إسبانيا بالكامل.

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ويمتد عقد رونالدو مع ريال مدريد حتى نهاية عام 2021 حيث يحصل على أجر أسبوعي يصل إلى 365 ألف إسترليني، وسيحاول ريال مدريد تمديد عقد رونالدو لعام إضافي إلى جانب الإلتزام بدفع أي أموال مطلوبة من السلطات الإسبانية كجزء من العقد الجديد.

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التحرير

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