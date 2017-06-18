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ضبط نصف فدان بانجو وسط الزراعات في القليوبية

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مصراوي Masrawy

ضبط نصف فدان بانجو وسط الزراعات في القليوبية

11:43 ص الأحد 18 يونيو 2017

ضبط نصف فدان بانجو وسط الزراعات في القليوبية

نصف فدان بانجو

القليوبية - أسامة علاء الدين:

ضبطت أجهزة الأمن بالقليوبية، ومكتب مكافحة المخدرات، فلاحًا وزوج ابنته، لقيامهما بزراعة نصف فدان ببنات البانجو المخدر، وسط زراعات الذرة.

وألقى القبض على المتهمين، والتحفظ على مساحات زراعات المخدرات، وتولت النيابة التحقيق وأمرت بإشراف المستشار أحمد عبدالله المحامي العام لنيابات شمال بنها، بحبس المتهمين 4 أيامًا، وإزالة الزراعات المخالفة وإرسال عينات للمعمل الجنائي.

ووردت معلومات سرية للعميد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائي، بقيام كلًا من "سلامة .ا.ى، 60 عامًا"، مزارع ، و"أحمد. ع. س، 30 عامًا"، عاطل، بزراعة مساحة نصف فدان بانجو وسط زراعات الذرة بالخانكة.

وأخطر اللواء أنور سعيد مدير أمن القليوبية، فكلف اللواء علاء سليم مدير مباحث القليوبية بسرعة القبض على المتهمين.

وضبط المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث الخانكة، والنقيب حازم الخيال معاون المباحث المتهمين داخل الأرض المزروعة بالبانجو، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للأرض وزراعتها بقصد الاتجار.

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