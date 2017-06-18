ضبط نصف فدان بانجو وسط الزراعات في القليوبية
ضبط نصف فدان بانجو وسط الزراعات في القليوبية
11:43 ص الأحد 18 يونيو 2017
نصف فدان بانجو
القليوبية - أسامة علاء الدين:
ضبطت أجهزة الأمن بالقليوبية، ومكتب مكافحة المخدرات، فلاحًا وزوج ابنته، لقيامهما بزراعة نصف فدان ببنات البانجو المخدر، وسط زراعات الذرة.
وألقى القبض على المتهمين، والتحفظ على مساحات زراعات المخدرات، وتولت النيابة التحقيق وأمرت بإشراف المستشار أحمد عبدالله المحامي العام لنيابات شمال بنها، بحبس المتهمين 4 أيامًا، وإزالة الزراعات المخالفة وإرسال عينات للمعمل الجنائي.
ووردت معلومات سرية للعميد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائي، بقيام كلًا من "سلامة .ا.ى، 60 عامًا"، مزارع ، و"أحمد. ع. س، 30 عامًا"، عاطل، بزراعة مساحة نصف فدان بانجو وسط زراعات الذرة بالخانكة.
وأخطر اللواء أنور سعيد مدير أمن القليوبية، فكلف اللواء علاء سليم مدير مباحث القليوبية بسرعة القبض على المتهمين.
وضبط المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث الخانكة، والنقيب حازم الخيال معاون المباحث المتهمين داخل الأرض المزروعة بالبانجو، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للأرض وزراعتها بقصد الاتجار.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
القبض على عاطلين حاولا التسلل إلى منزل وسرقته في القليوبية
-
إحباط جلب 4 ملايين قرص مخدر بميناء بورسعيد
-
مصدر بـ"أمن المنيا": "ضابط ملوي" استشهد أثناء مطاردة مع تجار مخدرات
-
مصرع ضابط شرطة في مطاردة أمنية بالمنيا
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
تفاصيل الليلة الأخيرة لعمارة "الأزاريطة" المائلة (معايشة)أخبار
-
استهداف سيارة أمن مركزي أعلى الدائري وإصابة ٣ شرطيينأخبار
-
مسئول المدارس اليابانية: فتح باب التقديم خلال أيام.. والمصروفات منأخبار
-
اتحاد الكرة يصدر 4 قرارات مهمة.. أحدهم صادم للزمالكرياضة
-
استشهاد الضابط الثاني في حادث انفجار سيارة أمن مركزي بالأوتوسترادأخبار
-
مصدر: إيناسيو يحدد أول الراحلين عن الزمالكرياضة