بالأسماء.. امرأتان في حركة تغييرات روساء القرى بالفيوم.. "صور"

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الفيوم – حسين فتحى:

اعتمد الدكتور جمال سامي، محافظ الفيوم، حركة تغييرات رؤساء القرى والأحياء في الوحدتين المحليتين لمركزي طامية والفيوم.

وقالت محافظة الفيوم في بيان لها، اليوم الأحد، إن الحركة شملت تعيين علاء الدين أحمد رمضان رئيسًا لحى شرق بمدينة الفيوم، ومحمود عويس قرنى رئيسًا لحي غرب، وماهر عبد التواب بكر رئيسًا لحى الجون وجمال الدين محمد فضل رئيسًا لحى جنوب، وخالد سيد محمد رئيسا لقرية الناصرية، وأحمد محمود حسين رئيسًا لقرية سيلا، وحازم حازم محمد حسني حسان رئيسًا للوحدة المحلية لقرية اللاهون.

وأضاف البيان: "كما جرى تعيين سيد عبد الغنى على رئيسًا لقرية العزب، ومحمد أبو القاسم محمد رئيسا لقرية هوارة المقطع، محمود يونس على سكرتيرًا عامًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، و تيسير عيد مخيمر رئيسًا لقرية الجمهورية، ورجب إبراهيم عويس رئيسا لقرية سرسنا، و جمال عبد التواب طلبة رئيسا لقرية منشاة الجمال، ومحمد فتحي أحمد أمام رئيسا لقرية دار السلام، ورمضان عمر أحمد رئيسًا لقرية قصر رشوان، وشعبان أحمد عبد الغنى رئيسا لقرية المظاطلى، وعبد العظيم صبحي رئيسًا لقرية العزيزية، وشيرين محمد محمود عبد السميع رئيسًا للوحدة المحلية لقرية كفر محفوظ بطامية، ونسرين مسعد إسماعيل رئيسا لقرية فانوس".

