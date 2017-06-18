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الكويت: تخفيف الحكم على المتهم الأول بخلية "العبدلي" الإرهابية إلى المؤبد

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مصراوي Masrawy

الكويت: تخفيف الحكم على المتهم الأول بخلية "العبدلي" الإرهابية إلى المؤبد

12:04 م الأحد 18 يونيو 2017

تخفيف الحكم على المتهم الأول بخلية العبدلي الإرهاب

الكويت – (أ ش أ):

قضت محكمة التمييز الكويتية في جلستها، اليوم الأحد، بإلغاء حكم محكمة الاستئناف بإعدام المتهم الأول في قضية ما يسمى خلية العبدلي الإرهابية وقضت بسجنه مؤبدا.

كما قضت المحكمة بإلغاء براءة عدد من المتهمين في القضية، وحبسهم عشر سنوات، وقضت كذلك بإلغاء حكم السجن المؤبد لمتهم واستبداله بالسجن 15 سنة.

ووجهت النيابة العامة في الأول من سبتمبر 2015 إلى عدد من المتهمين في القضية تهمة ارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي دولة الكويت وتهمة السعي والتخابر مع إيران، ومع جماعة حزب الله، التي تعمل لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد الكويت، من خلال جلب وتجميع وحيازة وإحراز مفرقعات ومدافع رشاشة وأسلحة نارية وذخائر وأجهزة تنصت بغير ترخيص، وبقصد ارتكاب الجرائم بواسطتها.

وأيدت محكمة الاستئناف في 21 يوليو الماضي حكم محكمة أول درجة "الجنايات" بإعدام المتهم الأول في القضية رقم 302/2016 المتعلقة بقضية ما يسمى خلية العبدلي الإرهابية والمتهم بها 26 شخصا.

وقضت حينها "الاستئناف" ببراءة عدد من المتهمين، مما أسند إليهم من تهم في حكم أول درجة، كما أيدت حكم محكمة أول درجة، بالسجن المؤبد لأحد المتهمين، إلى جانب استبدال عقوبة عدد من المتهمين بغرامة قيمتها خمسة آلاف دينار كويتي، بدلا من السجن، علاوة على تأييد تغريم متهم واحد بنفس المبلغ، وتخفيف الحكم بالسجن عن أحد المتهمين من 15 سنة إلى سنتين.

هذا المحتوى من

Asha

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