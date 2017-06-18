بدء تدريبات عسكرية مشتركة بين إيران والصين في مياه الخليج العربي
بدء تدريبات عسكرية مشتركة بين إيران والصين في مياه الخليج العربي
11:45 ص الأحد 18 يونيو 2017
بدء تدريبات عسكرية مشتركة بين إيران والصين
بندر عباس (إيران) - (د ب أ):
بدأت صباح اليوم الأحد تدريبات عسكرية مشتركة بين سفن حربية إيرانية وصينية في مياه الخليج (العربي)، طبقا لما ذكرته وكالة أنباء الجمهورية الاسلامية الايرانية (إرنا) اليوم.
وتجري التدريبات العسكرية المشتركة من شرق مضيق هرمز إلى بحر عمان، بمشاركة مدمرة طراز "البرز" ومروحية و700 من كوادر القوة البحرية للجيش الإيراني ومجموعة من السفن الحربية الصينية التي رست يوم الخميس الماضي في المنطقة الأولى للقوة البحرية الايرانية في مينا بندر عباس و تضم مدمرتين وسفن لوجستية ومروحية بقيادة الأدميرال شن ها أو.
وشارك الصينيون المقيمون في إيران في مراسم استقبال المجموعة البحرية الصينية رافعين العلمين الإراني والصيني.
يذكر أن العلاقات بين الصين وإيران في مجال الملاحة البحرية بدأت أول مرة عام 2012 ، عندما رست المجموعة البحرية الـ24 التابعة لسلاح البحر في الجيش الايراني في ميناء جانج جيانج الصيني. كما استضاف ميناء بندر عباس قبل ثلاث سنوات مجموعة قطع بحرية صينية.
وستغادر المجموعة البحرية الصينية اليوم بعد انتهاء التدريبات المشتركة المياه الإقليمية الإيرانية متوجهة إلى العاصمة العمانية مسقط.
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