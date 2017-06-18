النيابة تستعلم عن حالة المجندين المصابين في "انفجار المعادي" لسماع أقوالهم

كتب – محمود السعيد:

استعلمت نيابة جنوب القاهرة الكلية، برئاسة المستشار وائل شبل، المحامي العام الأول، اليوم الأحد، عن حالة المجندين المصابين في حادث انفجار عبوة ناسفة أسفل الطريق الدائري على طريق الأوتوستراد بالمعادي، تمهيدًا لسماع أقوالهم حول الحادث.

وصرحت النيابة بتشريح ودفن جثتي ضابطين قُتلا في الانفجار، وانتدبت رجال الأدلة الجنائية، للوقوف على تكوين العبوة المستخدمة في الانفجار، وكلفت الأمن الوطني بعمل التحريات اللازمة، وسرعة ضبط المتورطين في الحادث.

كانت قنبلة انفجرت في سيارة أمن مركزي بطريق الأوتوستراد أسفل الطريق الدائري، ما أسفر عن استشهاد ملازم أول علي شوقي، (٢٥ عامًا)، ونقيب أحمد إبراهيم (30 عامًا)، وإصابة 3 مجندين جميعهم خرجوا من المستشفى بعد تلقيهم العلاج.

وقال مسئول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، إنه في أثناء سير سيارة تابعة لقطاع الأمن المركزي تُقل مجموعة من ضباط ومجندي الأمن المركزي بطريق الأوتوستراد دائرة قسم شرطة البساتين صباح اليوم الأحد، انفجرت عبوة ناسفة كانت مزروعة على جانب الطريق.

وأضاف أن الحادث أسفر عن استشهاد ضابطين، وإصابة 3 مجندين، وتم نقلهم على الفور للمستشفى لتلقى العلاج، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط مرتكبي الواقعة.