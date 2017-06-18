قبل ختام الجولة| صراع بين دجلة والمقاولون.. وانبي يستضيف الاتحاد

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في ختام الجولة الـ31 من الدوري الممتاز، يستضيف اليوم المقاولون العرب فريق وادي دجلة، على استاد المقاولون في تمام الساعة العاشرة مساءً.

ومن المؤكد أن المباراة ستشهد طابع القوى بين الفريقين، حيث أنهما يأتيان خلفًا لبعضهما في جدول الترتيب، إذ يحتل المقاولون المركز العاشر برصيد 38 نقطة جمعهما خلال 30 مباراة، تمكن فيهما من الفوز في 10 مباريات، وتعادل في 8 مواجهات، وتلقي هزيمة في 12 أخرين، بينما يأتي دجلة في المركز الحادي عشر برصيد 37 نقطة، جمهما خلال 30 مباراة، استطاع فيهما من الفوز في 9 مباريات، وتعادل في 10 مواجهات، وتلقى هزيمة في 11 أخرين.

ومن المؤكد أن كلا الفريقين يسعيان خلف الـ3 نقاط، حيث يسعى محمد عودة المدير الفني للمقاولون إلى الوصول للنقطة 41 ليتساوى مع طلائع الجيش صاحب المركز التاسع في نفس عدد النقاط ويبتعد عن مطاردة دجلة في الترتيب، ويحقق ثاني انتصاراته بعد أن نجح في الفوز على فريق طنطا بنتيجة 3-1 في مباراته الأخيرة.

أما على الناحية الأخرى فيبحث أحمد حسام "ميدو" المدير الفني لدجلة، عن تعديل نتائجة الأخيرة في الدوري، بعد أن تعادل سلبيًا أمام الإسماعيلي، وتلقى خسارة قبلها من الزمالك بهدفين لهدف، ويأمل ميدو إلى الوصول للنقطة 40 ليصعد إلى المركز العاشر، ويرفع الفارق إلى نقطتين بينه وبين المقاولون.

ويذكر أن مباراة الدور الأول انتهت بالفوز لصالح المقاولون بهدفين لهدف، والتي أقيمت على استاد القاهرة.

وتعد مواجهة اليوم هي الثامنة بين الفريقان في مسابقة الدوري، إذ التقيا من قبل 7 مرات، فاز خلالهما دجلة في 3 مباريات، بينما فاز المقاولون في مباراة وحيدة، وحسم التعادل بينهما 3 مواجهات، وخلال اللقاءات السابقة استطاع المقاولون من تسجيل 5 أهداف، بينما سجل دجلة 11 هدفًا.



ومن نفس الجولة أيضًا يحل فريق الاتحاد السكندري ضيفًا على فريق إنبي، في نفس الموعد، على ملعب بتروسبورت.

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يدخل إنبي المباراة سعيًا وراء النقاط الثلاثة، ليرفع رصيده إلى النقطة 38 ليحسن من وضعه في جدول الترتيب، حيث أنه يحتل المركز الثاني عشر في الجدول برصيد 35 نقطة، جمعهما خلال 30 مباراة، تمكن فيهم من الفوز في 7 مباريات، وتعادل في 14 مواجهة، ومني بـ9 هزائم.

على الناحية الأخرى، يأتي الفريق السكندري وهو يضع نصب عينه نقاط المباراة كاملة، ليرفع رصيده إلى 46 نقطة ويصعد إلى المركز السادس الذي يحتله الإسماعيلي برصيد 45 نقطة، إذ يحتل الاتحاد المركز السابع برصيد 43 نقطة حصل عليهم خلال 30 مباراة، تمكن فيهم من الفوز في 12 مباراة، وتعادل في 7 مواجهات، وهزم في 11 أخرين.

الجدير بالذكر أن لقاء الدور الأول، انتهى بالتعادل السلبي، في المباراة التي أقيمت بينهما على برج العرب بالإسكندرية.

وقد سبق وأن التقيا الفريقان من قبل في 26 مواجهة من منافسات بطولة الدوري، تمكن فيهم إنبي من الفوز في 13 مباراة، فيما فاز الاتحاد بـ6 مباريات، وحسم التعادل بينهما 7 مباريات.

وخلال المواجهات السابقة نجح الفريق البترولي في تسجيل 30 هدفًا، فيما نجح الفريق السكندري في تسجيل 18 هدفًا.