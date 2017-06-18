استشهاد الضابط الثاني في حادث انفجار سيارة أمن مركزي بالأوتوستراد

كتب - علاء عمران وفتحي سليمان:

‏‫قال مصدر أمني إن النقيب أحمد عبد الغني، استشهد متأثراً بإصابته في حادث انفجار عبوة ناسفة أسفل سيارة أمن مركزي اثناء عبورها بطريق الأوتوستراد أسفل الطريق الدائري، منتصف ليلة أمس.

كانت وزارة الداخلية أصدرت بيان رسمي، الأحد، أكدت فيه أن الحادث وقع في الساعة الواحدة إلا ربع بعد منتصف ليل أمس، واستهدف سيارة تقل مجموعة من ضباط ومجندي الأمن المركزي، إثر تفجير عبوة ناسفة كانت مزروعة بأحد جانبي الطريق، ما أسفر عن استشهاد الملازم أول على شوقي ونقيب أحمد عبد الغنى وإصابة 3 آخرين.

وأوضح المصدر في تصريح خاص لمصراوي، أن الضابط خضع لفحوصات طبية وعمليات جراحية دقيقة لكنه توفى أثناء ذلك في غرفة عمليات مستشفى الشرطة، مشيراً إلى أنه ستقام جنازة عسكرية له اليوم مع الشهيد ملازم أول على شوقي.

وكانت قنبلة انفجرت أسفل سيارة أمن مركزي بطريق الأوتوستراد أسفل الطريق الدائري، ما أسفر عن استشهاد ملازم أول على شوقي - 25 عاما، بشظايا بالجسم وتوفي فور وصوله المستشفى، كما أصيب خلال الحادث كل من مجند حسين عبدالقادر - 22 عاما، مصاب بشظايا بالجسم كله، ومجند محمد فؤاد اسماعيل - 22 عاما، مصاب بالساقين ومجند ثالث وجميعهم خرجوا من المستشفى بعد تلقيهم العلاج.