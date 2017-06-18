بالصور.. كامل الوزير يصل بورسعيد لوضع حجر أساس "إسكان عاملين القناة"

بورسعيد - طارق الرفاعي:

وصل اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة إلى محافظة بورسعيد، اليوم الأحد، للمشاركة في وضع حجر أساس مشروع المدينة السكنية للعاملين بهيئة قناة السويس في منطقة الرسوة بمدينة بورفؤاد.

واستقبل "الوزير" فور وصوله بورسعيد عددًا من قيادات الجيش الثاني الميداني والقيادات التنفيذية بالمحافظة، انتظارًا لوصول الفريق مُهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس لوضع حجر أساس المشروع.

ومن المنتظر أن يتوجه رئيس هيئة قناة السويس يرافقه رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومحافظ بورسعيد إلى ترسانة بورسعيد البحرية لرفع العلم على ونشين للحوض العائم 25 ألف طن، واللذين جرى بناءهما وتركيبهما بأيدى رجال الترسانة، بالإضافة إلى لحام "قرينة" بناء القاطرتين "مصاحب 5 ومصاحب 6" إعلانًا لبدء بناءهما بترسانة بورسعيد من ضمن 4 قاطرات مقرر تشييدها.​