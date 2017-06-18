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حبس عامل بتهمة قتل طفلته خنقا في العاشر من رمضان

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مصراوي Masrawy

حبس عامل بتهمة قتل طفلته خنقا في العاشر من رمضان

11:30 ص الأحد 18 يونيو 2017

حبس عامل بتهمة قتل طفلته خنقا في العاشر من رمضان

المتهم

الشرقية – فاطمة الديب

قررت نيابة العاشر العامة، بإشراف المستشار الدكتور ياسر هندي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، حبس عامل، 4 أيامًا على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامه بقتل نجلته الطفلة البالغة من العمر 9 سنوات.

وتلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا لقسم شرطة ثان العاشر من رمضان، من المدعو "شريف. ط. م. م، 33 عامًا"، عامل بمصنع شاي بالمنطقة الصناعية الثالثة، ومُقيم بدائرة القسم، بأنه حال تواجده في عمله تلقي إتصال تليفوني من جيرانه، يفيد بوفاة نجلته "بسملة" 9 سنوات داخل المنزل.

بالانتقال والفحص تبين أن الطفلة المتوفاه، مُسجاة على ظهرها أمام دورة المياه، وبمناظرتها تبين أنها ترتدي ملابس منزلية، ووجود جرح طعني بالبطن وسحجة بالوجه بجوار الأنف وآخرى باليد اليسرى، فيما تبين سلامة جميع منافذ الشقة وعدم وجود أي بعثره بمحتوياتها، وعدم وجود آثار سرقة.

وأسفرت جهود فريق البحث الجنائي، عن أن وراء ارتكاب الواقعة والد الطفلة (المُبلغ)، وبمواجهته أقر بأنه عقب انفصاله عن والدة الطفلة (المجني عليها) وشقيقها التوأم، تزوج من "فاطمة. الـ. م. أ، 34 عامًا"، ربة منزل، مُقيمة بقرية "بني شبل" بالزقازيق، مشيرًا إلى أن زوجته الأخيرة ضاقت بالحياه مع أبنائه، وغادرت المنزل ليلة الحادث، متوجهه لمنزل أهلها بالزقازيق.

وأشار المتهم، إلى أنه يمر بظروف مالية سيئة، فقرر التخلص من نجلته والتخلي عن نجله، حيث أنه عقب تناول وجبة السحور ليلة الحادث، دخل إلى حجرة المجني عليها، أثناء نومها، وطعنها بسكين مطبخ، وللتأكد من موتها قام بخنقها ببنطلون شقيقها التوأم.

تم التحفظ على المتهم، وضبط السكين المستخدم في الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1630 إداري ثان العاشر لسنة 2017، وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بحبس المتهم 4 أيامًا على ذمة التحقيقات، وطلب تقرير الطب الشرعي حول الواقعة.

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