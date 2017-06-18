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"القابضة للنسيج": بدء تنفيذ المرحلة الأولى لتطوير صناعة الغزل بتكلفة مليار جنيه

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مصراوي Masrawy

"القابضة للنسيج": بدء تنفيذ المرحلة الأولى لتطوير صناعة الغزل بتكلفة مليار جنيه

11:39 ص الأحد 18 يونيو 2017

تطوير صناعة الغزل والنسيج

كتبت- نورا ممدوح:

أكد الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للنسيج، أن مجلس الوزراء وافق على بدء تنفيذ المرحلة الأولى من مراحل تطوير صناعة الغزل والنسيج، وفقًا للدراسة التي وضعها مكتب وارنر الأمريكي، موضحًا أن هذه المرحلة ستطبق على 9 شركات فقط، وهي شركات الحلج وكبس الأقطان.

وأضاف مصطفى، في تصريحات صحفية، أن هذه المرحلة ستكلف خزانة الدولة مليار جنيه، وسيتم تمويله من ميزانية الدولة 2017/2018، موضحًا أنه تم طرح مناقصة لتنفيذ هذه المرحلة وسيتم الاعلان عن الفائز بها 14 يوليو المقبل، وبدء التنفيذ فورًا.

وأشار رئيس الشركة القابضة للنسيج إلى أنه لن يتم حتى الآن طرح شركات تابعة للغزل والنسيج في البورصة، مضيفًا أن تعمل على طرح الشركات التى تحقق ربحا.

ولفت إلى أن تعويم الجنيه أثر بالسلب والإيجاب على صناعة النسيج في، حيث ضاعف من معدلات التصدير خلال الآونة الأخيرة، كما ساهم في زيادة الأقطان والغزول المستورة من الخارج.

من جانبه، أكد عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، أن النقابة والشركة القابضة تتفاوضان مع وزارة المالية ووزارة قطاع الأعمال العام لصرف الدفعة الثانية من المكأفأة السنوية لعمال الغزل والنسيج قبل عيد الفطر المبارك.

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مصراوي Masrawy

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