إنشاد ديني على مسرح الجمهورية وجوائز الدولة بالأعلى للثقافة.. اليوم
إنشاد ديني على مسرح الجمهورية وجوائز الدولة بالأعلى للثقافة.. اليوم
11:35 ص الأحد 18 يونيو 2017
وزارة الثقافة المصرية
كتبت- نسمة فرج:
تنظم قطاعات وزارة الثقافة المصرية، مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية، الأحد، حيث تقيم دار الأوبرا المصرية، حفلًا فنيًا لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي على المسرح الكبير، إضافة إلى حفل إنشاد ديني على مسرح الجمهورية، وحفل كلثوميات على مسرح معهد الموسيقى العربية بشارع رمسيس، وسهرة رمضانية مع الفنانة منال محيى الدين وفرقتها الموسيقية على المسرح المكشوف، تبدأ العروض الساعة التاسعة والنصف مساءً.
ويعرض قطاع صندوق التنمية الثقافية مسرحية "سلم نفسك" و"غنا مصر" لستوديو مركز الإبداع الفنى، بمركز إبداع القاهرة، ويقدم مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، العرض المسرحى " لسة بسأل"، حيث يستمر حتى 20 يونيو. كما يستمر معرض "خطوة لقدام" بقاعة أدم حنين بمركز الهناجر للفنون، تبدأ العروض الساعة التاسعة والنصف مساءً.
ويقيم قطاع شئون الانتاج الثقافي ضمن فعاليات هل هلالك تستمر عوض "الليلة الكبيرة" بساحة الطفل بمركز الهناجر للفنون، وتقدم فرقة رضا للفنون الشعبية عروضها الفنية على مسرح ساحة الهناجر، إضافة إلى حفل موسيقى شعبية وتنورة للفنان محمد باهر، تبدأ الفعاليات الساعة التاسعة مساءً.
فى تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، حفل إعلان جوائز الدولة السنوية بالمجلس الأعلى للثقافة بحضور عدد من الوزراء.
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