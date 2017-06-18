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مسؤول موريتاني: قطر تلعب "دورا تخريبيا" في العالم العربي

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مصراوي Masrawy

مسؤول موريتاني: قطر تلعب "دورا تخريبيا" في العالم العربي

11:26 ص الأحد 18 يونيو 2017

صورة أرشيفية

نواكشوط – (أ ش أ):

اتهم مسؤول موريتاني كبير، دولة قطر "بلعب دورا تخريبيا لزعزعة أمن واستقرار الدول العربية".

وأكد السفير في الخارجية الموريتانية حمود ولد عبدي - الذي كان يتحدث في برنامج بثته قناة الوطنية الموريتانية - وجود مخطط تخريبي تقوده قطر من خلال حكامها الذين يوظفون وسائل إعلامها لزعزعة أمن بلاده مشددا على أن موريتانيا عانت ككل البلدان العربية من جرائم الارهاب القطري، حسب تعبيره.

وقال " إن قطر عملت ولا تزال تواصل زعزعة أمن العرب من المحيط إلى الخليج موظفة جماعة الإخوان الإرهابية في مخططها التخريبي".

وأضاف أن "الإرهابيين سعوا إلى زعزعة أمننا ولم يسلم اي قطر عربي من الأضرار التي تسعى إليها قطر فحكامها يسعون عبر دور تخريبي لتفكيك بلداننا العربية وتفكيك أنظمتنا وجيوشنا فمصر شقيقتنا الكبرى حاول الارهابيون زعزعة أمنها ولولا لطف الله وجيشها العظيم ويقظة نخبها التي رفضت الإرهاب لأصبحت اليوم مهددة بالإرهاب".

وأشار إلى أن جماعة الإخوان تسعى لزعزعة الأمن العربي في توجه غير جديد، وأعاد الدبلوماسي الموريتاني إلى الأذهان محاولة الإخوان اغتيال الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في خمسينيات القرن الماضي.

وفي سياق آخر يتعلق بسوريا، أكد ولد عبدي أن الموقف الموريتاني موقف سيادي ولا يخضع للعرض والطلب مؤكدا أن العلم السوري لا يزال يرفرف خفاقا على السفارة السورية في نواكشوط ولم تقطع موريتانيا علاقاتها مع الأسد.

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