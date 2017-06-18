أخبار عاجلة

رئيس «الثانوية»: تلقيت تهديدات من مجهولين بعد استبعاد رؤساء لجان -
التعليم: حددنا المتورطين في تسريب امتحاني الكيمياء وعلم النفس -
«المصري» تدعو الجميع لوقف حملات التخوين والإفراج عن الشباب -
وكيل النواب يشهد ختام فعاليات الدورة الرمضانية للعاملين بأمانة البرلمان -
«إسكان البرلمان» تطالب الحكومة بتشريع لمعاقبة مروجي الشائعات ضد مؤسسات الدولة -
بعد تفجير المعادي.. رئيس «رياضة البرلمان»: نؤيد سياسة وزير الداخلية -
«المؤتمر» يطالب الداخلية الضرب بيد من حديد لكل أصحاب دعوات التظاهر -
اعتزلت الفن وارتدت الحجاب بسبب «آية».. ما لا تعرفه عن «نورا» -
8 الصبح - لقاء مع طلاب الجامعة البريطانية والحديث حول مشاريع "اناكتس" للجامعات -
تأجيل الاستئناف على حُكم إسقاط "مصرية تيران وصنافير" لجلسة 24 يونيو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

مفتي الجمهورية يدين الهجوم الإرهابي على سيارة الأمن المركزي بالمعادي

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مفتي الجمهورية يدين الهجوم الإرهابي على سيارة الأمن المركزي بالمعادي

11:23 ص الأحد 18 يونيو 2017

مفتي الجمهورية يدين الهجوم الإرهابي على سيارة الأمن المركزي بالمعادي

كتب - محمود مصطفى:

أدان الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، الحادث الإرهابي الآثم على سيارة الأمن المركزي في الساعات الأولى من صباح اليوم، والذي استشهد فيه ضابط شرطة وأصيب أربعة آخرين بالقرب من دائري المعادي.

وأكد مفتي الجمهورية، في بيان له الأحد، أن هذه العمليات الآثمة لن تفت من عضد رجال الأمن الذين يسهرون على حماية الوطن وأمنه وسلامته، كما أنها لن تنال من عزيمة الشعب المصري في مواجهة التطرف والإرهاب.

وأوضح مفتي الجمهورية، أن هذه المجموعات الآثمة لم تراعِ حرمة الشهر الكريم، وذهبت تقتل وتفسد في الأرض كما فعلت وتفعل عبر العصور فاستحقوا بذلك الخزي في الدنيا والعذاب الأليم في الآخرة.

وتوجه المفتي بخالص العزاء إلى أسرة الشهيد، داعيًا الله أن يلهمهم الصبر والسلوان وأن يشفي المصابين شفاءً عاجلاً لا يغادر سقمًا.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • المفتي في ذكرى

    المفتي في ذكرى "فتح مكة": أعظم انتصارات الإسلام كانت في رمضان

    أخبار
  • المفتي في ذكرى

    المفتي في ذكرى "بدر": رمضان شهر العمل ولا مكان فيه للكسالى

    أخبار
  • مستشار مفتي الجمهورية يغادر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لإحياء شهر رمضان

    مستشار مفتي الجمهورية يغادر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لإحياء

    أخبار
  • مفتي الجمهورية: مرتكبو حادث المنيا خالفوا كافة الأعراف الدينية والإنسانية

    مفتي الجمهورية: مرتكبو حادث المنيا خالفوا كافة الأعراف الدينية والإنسانية

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • رد فعل المتهمين باغتيال النائب العام هشام بركات عقب صدور الحكم بإعدامهم

    رد فعل المتهمين باغتيال النائب العام هشام بركات عقب صدور الحكم بإعدامهمأخبار

  • ننشر تفاصيل النظام الجديد لكليات الطب

    ننشر تفاصيل النظام الجديد لكليات الطبأخبار

  • الحسيني يعلق على وقف

    الحسيني يعلق على وقف "غرابيب سود" عقب مقاضاة قطر لـ "MBC"- فيديوفنون

  • بالفيديو والصور.. ننشر أسماء المتهمين المُحالين للمفتي في قضية اغتيال

    والصور.. ننشر أسماء المتهمين المُحالين للمفتي في قضية اغتيالأخبار

  • ماذا تعرف عن حقل

    ماذا تعرف عن حقل "ظُهر" للغاز الطبيعي .. وما فائدته على الاقتصاد المصري؟أخبار

  • مصدر يكشف سبب تحذير الضباط قبل تفجير سيارة الأمن المركزي بساعات

    مصدر يكشف سبب تحذير الضباط قبل تفجير سيارة الأمن المركزي بساعاتأخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
فيديو| بشات: دور قطر في القارة الإفريقية تراجع.. ومصر قوة لا يستهان بها

فيديو| بشات: دور قطر في القارة الإفريقية تراجع.. ومصر قوة لا يستهان بها

فيديو| أستاذ كبد: موسيقى«الراب» تؤثر بالسلب على الجهاز الهضمي والمعدة

فيديو| أستاذ كبد: موسيقى«الراب» تؤثر بالسلب على الجهاز الهضمي والمعدة

بالفيديو.. محمد يوسف: «ماشوفتش المصري بيلعب كورة»

بالفيديو.. محمد يوسف: «ماشوفتش المصري بيلعب كورة»

فيديو| فاروق المقرحي: الغزو الإخواني السلفي جاء من قطر في 2003

فيديو| فاروق المقرحي: الغزو الإخواني السلفي جاء من قطر في 2003