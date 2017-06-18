"الثانوية العامة": ضبط طلاب نشروا امتحاني الكيمياء وعلم النفس على "فيسبوك"

كتبت- ياسمين محمد:

قال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إن غرفة العمليات المركزية بالوزارة، تمكنت من ضبط الطلاب الذين قاموا بتصوير أجزاء من امتحاني الكيمياء وعلم النفس والاجتماع، وإتاحتهما، عبر صفحات الغش الإلكتروني على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف حجازي- في تصريحات صحفية، الاثنين- أن صور الامتحانات خرجت من لجنتين إحداهما بالجيزة، والأخرى بفاقوس بالشرقية، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد الطلاب.

وتابع رئيس قطاع التعليم العام، أنه سيتم إعلان كافة التفاصيل خلال المؤتمر الصحفي الذي سيُعقد عقب انتهاء الامتحانين.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة، اليوم الأحد، امتحاني الكيماء وعلم النفس والاجتماع.

ويصل عدد طلاب الشعبة العلمية الذين يؤدون امتحان الكيمياء 328.930 طالب وطالبة، فيما يصل عدد طلاب الشعبة الأدبية الذين يؤدون امتحان علم النفس والاجتماع إلى 223.193 طالب وطالبة، ويصل عدد لجان سير الامتحانات إلى 1642 لجنة على مستوى الجمهورية.

وينتهي طلاب الثانوية العامة، من الامتحانات يوم السبت المقبل.