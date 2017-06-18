الأرصاد: طقس الاثنين شديد الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 38

كتبت- مادي غيث:

توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الاثنين، طقسًا مائلًا للحرارة على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة، وحتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا.

وأوضحت الهيئة، في بيان الأحد، أن السحب المنخفضة والمتوسطة ستظهر على السواحل الشمالية، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية، والشوائب العالقة نهارًا على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، وتنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر سيكونان مضطربين ما بين الخفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيهما ما بين متر ونصف إلى مترين ونصف، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.

شمالية غربية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

القاهرة 26 38

الإسكندرية 23 30

مطروح 21 28

بورسعيد 24 30

دمياط 24 30

بلطيم 24 31

الإسماعيلية 23 38

السويس 24 39

العريش 20 32

نخل 17 37

طابا 19 38

الطور 24 35

مرسى علم 28 38

الغردقة 29 40

شرم الشيخ 29 40

رفح 19 31

كاترين 19 30

سيوة 24 38

المنيا 25 40

الفيوم 25 40

رأس سدر 25 36

أبوسمبل 27 44

وسط الدلتا 25 38

أسيوط 27 41

سوهاج 29 42

الأقصر 28 44

أسوان 28 45

شلاتين 30 38

حلايب 31 36

الوادى الجديد 29 43

قنا 27 43

نويبع 27 38

السلوم 20 29​