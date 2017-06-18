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مصرع عامل وإصابة أخر في حادث تصادم بسوهاج

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مصراوي Masrawy

مصرع عامل وإصابة أخر في حادث تصادم بسوهاج

11:15 ص الأحد 18 يونيو 2017

مصرع عامل وإصابة أخر في حادث تصادم بسوهاج

صورة ارشيفية

سوهاج – عمار عبد الواحد

لقي عامل مصرعه، وأصيب آخر بكسر مضاعف بالساق اليسرى، اليوم الأحد، في حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة بخارية، بناحية قرية برديس دائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج.

وتلقى مأمور مركز شرطة البلينا إخطاراً من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بناحية برديس دائرة المركز.

وتبين أنه أثناء سير السيارة رقم "ط أ د 8292" قيادة "ممدوح بكر ربيع، 29 عامًا" سائق ويقيم بمحافظة قنا، اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة التخطي الخاطئ واصطدم بدراجة بخارية"، بدون لوحات معدنية "قيادة يوئيل روماني نبيل، 20 عامًا"، عامل ويقيم بناحية الزاوتنه البحرية دائرة مركز جرجا.

نتج عن الحادث وفاة قائد الدراجة البخارية، وإصابة مرافقه "كرولس سيفين نبيل، 19 عامًا" عامل ويقيم بذات الناحية بكسر مضاعف بالساق اليسرى.

ونقلت الجثة لمشرحة المستشفى المركزي والمصاب لمستشفى سوهاج الجامعي . 

حُرر عن ذلك المحضر رقم 7560 جنح المركز لسنة 2017 .

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