ضبط تمثال أثري بحوزة 4 أشخاص في القليوبية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

ضبطت الأجهزة الأمنية في القليوبية، 4 أشخاص بحوزتهم تمثال أثري، حصلوا عليه من أحد الأشخاص مقابل مبلغ مالي كبير.

تلقي اللواء أنور سعيد، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء علاء سليم مدير المباحث، بتمكن النقيب محمد عماد، معاون رئيس مباحث مركز كفر شكر، وبصحبته القوة المرافقة، من ضبط "ي.إ.ح" 53 عامًا، بالمعاش، و"أ.ي.إ" 22 عامًا، طالب، نجل الأول، و"م.د.م" 50 عامًا، صاحب محل مصوغات ذهبية، و"م.ع م" 32 عامًا، سائق، حال استقلالهم السيارة رقم "924 ل.هـ.س"، ماركة "سوزوكي فان" موديل 1980م بيضاء اللون، قيادة الرابع.

وضبطت القوات بحوزة المتهم الأول حقيبة "هاند باج" داخلها تمثال يشتبه أن يكون أثريًا، طوله حوالى 30 سم من حجر البازلت الأسود، عبارة عن عروسه تجلس على قدميها، ممسكه بعمود به رسومات، ومبلغ مالي 1985 جنيهًا.

بمواجهة المتهمين، قرر الأول شراءه التمثال من أحد الأشخاص، يدعى "محمد السيد"، المقيم في "المنصورة – دقهلية"، نظير مبلغ مالي قدره 500 ألف جنيه، وجارٍ تطوير مناقشة المتهمين للوقوف على نشاطهم الإجرامي.

حُرر عن الواقعة المحضر رقم 2490 إداري مركز كفر شكر لسنة 2017.