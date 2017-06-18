وقوع انهيار جزئي في عقار بالسويس

السويس - حسام الدين أحمد:

وقع انهيار جزئي في عقار قديم في منطقة سوق شميس الشعبي في السويس، اليوم الأحد، دون خسائر بشرية.

انتقلت قوات الحماية المدنية ومسؤولي حي الأربعين لمكان العقار، وتبين أنه مكون من 4 طوابق، وخالٍ من السكان، وصادر له قرار إزالة قبل 15 عامًا، وغير مستغل في أي نشاط.

ووجه اللواء أحمد حامد، محافظ السويس، بإزالة العقار يدويًا، لصعوبة دخول أي لوادر أو معدات هدم بشوارع السوق الضيقة، وحرصًا على المنازل المجاورة.

وكلّف العميد حاتم زهران، رئيس حي الأربعين، بتشكيل لجنة لمعاينة العقار لإزالته بالتنسيق مع إدارة الازمات والمتابعة الميدانية، وكذلك إزالة باقي العقارات الصادر لها قرار إزالة بالسوق الشعبي.

يشار إلى أن سوق شميس من أقدم الأسواق الشعبية في السويس، وأنشأه التجار عام 1930 خلف مسجد الأربعين متخذين من المحال التجارية بمنازل الأهالي مقرًا لمزاولة نشاطهم التجاري، خاصة تجارة العطارة والأدوات المنزلية والخردوات.

