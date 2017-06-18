حركة المرور.. تباطؤ بمحور الأزهر والعروبة وصلاح سالم والهرم والنيل السياحي

كتب - فتحي سليمان:

شهدت الحالة المرورية، صباح اليوم الأحد، كثافات مرورية متحركة على طرق ومحاور القاهرة الكبرى خلال فترة الذروة الصباحية، وانتظمت الخدمات المرورية مع الساعات الأولى لصباح اليوم .

وقال مصدر أمني بمرور القاهرة لمصراوي، إن كثافات مرورية ظهرت بسبب كسر ماسورة صرف صحي بمحور الأزهر، مما أدى إلى تباطؤ حركة السيارات للمتجه من صلاح سالم حتى ميدان الأوبرا، وتم الاستعانة بسيارة لشفط المياه من الطريق، وانتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير المرور أمام السيارات.

وتسبب كسر ماسورة صرف صحي في محور الثورة بمصر الجديدة في ظهور كثافات مرورية وتباطؤ حركة السيارات بالطريق المتجه من محور العروبة حتى طريق السويس الصحراوي، وانتقل رجال المرور إلى المكان، لتسيير المرور أمام السيارات.

وظهرت كثافات مرورية بسبب سقوط جزء من حمولة سيارة نقل محملة بالزلط أعلى كوبري الحرفيين في الاتجاه القادم من طريق الإسماعيلية الصحراوي حتى صلاح سالم، وانتقل رجال المرور لتسيير حركة السيارات.

أمر اللواء علاء متولي مدير المرور بانتقال الخدمات المرورية لإزالة الحمولة المتواجدة على الطريق بواسطة لوارد لتسيير حركة المرور.

وفي الجيزة شهد شارع الهرم المتجه إلى كوبري الجيزة، وشاع الجامعة وكوبري عباس من الجيزة، إلى المنيل وشارع السودان، وكوبري الدقي تكدسات مرورية