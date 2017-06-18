«المحافظين»: فيروس c بديل البلهارسيا.. والقضاء عليه يبدأ من الصعيد

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قالت الدكتورة منال شحاتة رئيس لجنة الصحة بـ #حزب_المحافظين، إن تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى لوزير الصحة أحمد عماد بالقضاء على فيروس سى وعلاج كافة المرضى مع إعلان مصر خالية من فيروس سى فى 2020 هو بمثابة "قبلة حياة" لهؤلاء المرضى، فلن تنهض مصر إلا من خلال نهضة صحية تشمل كافة أبناء الشعب إلى جانب نشعر الوعى الصحى بين المواطنين، فليس فقط علاج هؤلاء المرضى هو الحل بل توعية كافة المواطنين هى حل أمثل.

وأوضحت، "شحاته"، أن البداية الصحيحة تنتهى نهاية صحيحة، أى أن إعداد قاعدة بيانات بتكاليف المسح الصحى للمواطنين واستكمال باقى المحافظات التى لم يجر بها حصر وحساب النسب المتوقع اكتشاف إصابتها وتكاليف علاجهم هى الخطوة الأولى والصحيحة لمصر خالية من فيروس سى فى 2020 وما دون ذلك لن يؤدى إلى شئ.

وطالبت "رئيس لجنة الصحة بالمحافظين"، الحكومة بالاهتمام بالصعيد معللة ذلك، "البداية تكون من هناك فالصعيد ينتشر به الفيروس الفتاك جنبا إلى جنب مع الجهل الصحى، فتكون النتيجة أن المواطن يتكبد عناء السفر إلى القاهرة أو أقرب محافظة بها مستشفيات كبرى للعلاج ما يكبده ويكبد الدولة أموال لا حصر لها، فالعناية بهؤلاء وتوعيتهم بخطورة المرض هى البداية السليمة.

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ونوهت "شحاته"، أن نسبة انتشار فيروس سى كبيرة فى القرى والنجوع فى صعيد مصر وعلى الحكومة إعلان محافظة تلو الأخرى خالية من فيروس سى بعد علاج كل المصابين وفقا لجدول زمنى تضعه وزارة الصحة حتى يتم العمل عليه.

واستكملت، أن السبب الحقيقى لانتشار فيروس سى فى مصر كان توغل وباء البلهارسيا القاتل أواخر الخمسينيات، فكان أكثر من 10% من الذين يتبرعون بالدم فى مصر أنذاك من الأصحاء يحملون فيروس سي.. فهذا يعنى أن النسبة الحقيقية لحاملى الفيروس أعلى لأن الفيروس ينتقل عبر الدم بالحقن .