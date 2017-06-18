الزراعة تطرح كميات كبيرة من السلع الغذائية وكعك العيد بأسعار مخفضة

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قال الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إنه سيتم طرح كميات كبير من السلع الغذائية بأسعار مخفضة، خاصة الكعك بمنافذ الوزارة بأسعار مخفضة، للتيسير على المواطنين استعداد لعيد الفطر المبارك .

وأكد وزير الزراعة، فى تصريحات له اليوم الأحد، أنه تم طرح كميات كبيرة من كعك وبسكويت العيد و"البيتى فور"، من إنتاج معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية التابع لمركز البحوث الزراعية، فى كافة المنافذ الثابتة والمتنقلة التابعة للوزارة، بأسعار مخفضة مقارنة بالاسواق الأخرى.

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وأضاف وزير رالزراعة، أنه تم أيضاً ضخ كميات كبيرة من اللحوم والأسماك الفيليه، والسردين، والبربونى، والمكرونة، والجمبرى، والبلطى، والبورى، فضلاً عن منتجات الألبان المختلفة، ومواد البقالة، والبقوليات، والخضر والفاكهة، بكافة المنافذ بأسعار مخفضة .