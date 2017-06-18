أخبار عاجلة

رئيس «الثانوية»: تلقيت تهديدات من مجهولين بعد استبعاد رؤساء لجان -
التعليم: حددنا المتورطين في تسريب امتحاني الكيمياء وعلم النفس -
«المصري» تدعو الجميع لوقف حملات التخوين والإفراج عن الشباب -
وكيل النواب يشهد ختام فعاليات الدورة الرمضانية للعاملين بأمانة البرلمان -
«إسكان البرلمان» تطالب الحكومة بتشريع لمعاقبة مروجي الشائعات ضد مؤسسات الدولة -
بعد تفجير المعادي.. رئيس «رياضة البرلمان»: نؤيد سياسة وزير الداخلية -
«المؤتمر» يطالب الداخلية الضرب بيد من حديد لكل أصحاب دعوات التظاهر -
اعتزلت الفن وارتدت الحجاب بسبب «آية».. ما لا تعرفه عن «نورا» -
8 الصبح - لقاء مع طلاب الجامعة البريطانية والحديث حول مشاريع "اناكتس" للجامعات -
تأجيل الاستئناف على حُكم إسقاط "مصرية تيران وصنافير" لجلسة 24 يونيو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

الزراعة تطرح كميات كبيرة من السلع الغذائية وكعك العيد بأسعار مخفضة

Google+ Print
الزراعة تطرح كميات كبيرة من السلع الغذائية وكعك العيد بأسعار مخفضة الزراعة تطرح كميات كبيرة من السلع الغذائية وكعك العيد بأسعار مخفضة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إنه سيتم طرح كميات كبير من السلع الغذائية بأسعار مخفضة، خاصة الكعك بمنافذ الوزارة بأسعار مخفضة، للتيسير على المواطنين استعداد لعيد الفطر المبارك .

وأكد وزير الزراعة، فى تصريحات له اليوم الأحد، أنه تم طرح كميات كبيرة من كعك وبسكويت العيد و"البيتى فور"، من إنتاج معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية التابع لمركز البحوث الزراعية، فى كافة المنافذ الثابتة والمتنقلة التابعة للوزارة، بأسعار مخفضة مقارنة بالاسواق الأخرى.

شاهد أيضا

وأضاف وزير رالزراعة، أنه تم أيضاً ضخ كميات كبيرة من اللحوم والأسماك الفيليه، والسردين، والبربونى، والمكرونة، والجمبرى، والبلطى، والبورى، فضلاً عن منتجات الألبان المختلفة، ومواد البقالة، والبقوليات، والخضر والفاكهة، بكافة المنافذ بأسعار مخفضة .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
رئيس «الثانوية»: تلقيت تهديدات من مجهولين بعد استبعاد رؤساء لجان

رئيس «الثانوية»: تلقيت تهديدات من مجهولين بعد استبعاد رؤساء لجان

التعليم: حددنا المتورطين في تسريب امتحاني الكيمياء وعلم النفس

التعليم: حددنا المتورطين في تسريب امتحاني الكيمياء وعلم النفس

«المصري» تدعو الجميع لوقف حملات التخوين والإفراج عن الشباب

«المصري» تدعو الجميع لوقف حملات التخوين والإفراج عن الشباب

وكيل النواب يشهد ختام فعاليات الدورة الرمضانية للعاملين بأمانة البرلمان

وكيل النواب يشهد ختام فعاليات الدورة الرمضانية للعاملين بأمانة البرلمان