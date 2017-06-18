أخبار عاجلة

8 الصبح - لقاء مع طلاب الجامعة البريطانية والحديث حول مشاريع "اناكتس" للجامعات -
تأجيل الاستئناف على حُكم إسقاط "مصرية تيران وصنافير" لجلسة 24 يونيو -
القبض على عاطلين حاولا التسلل إلى منزل وسرقته في القليوبية -
تعرف على ملامح خطة الشياطين الحمر لخطف رونالدو -
تشيلسي يخطط لخطف «موراتا» من مانشستر يونايتد -
ريال مدريد مستعد لإنقاذ «رونالدو» -
ضبط نصف فدان بانجو وسط الزراعات في القليوبية -
بالأسماء.. امرأتان في حركة تغييرات روساء القرى بالفيوم.. "صور" -
الكويت: تخفيف الحكم على المتهم الأول بخلية "العبدلي" الإرهابية إلى المؤبد -
وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري لقمة دول حوض النيل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

ضبط تمثال أثري بحوزة 4 أشخاص في القليوبية

Google+ Print
ضبط تمثال أثري بحوزة 4 أشخاص في القليوبية ضبط تمثال أثري بحوزة 4 أشخاص في القليوبية

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

ضبطت أجهزة الأمن بالقليوبية تمثالًا أثريًا بحوزة  4 أشخاص يستقلون سيارة قادمة من محافظة الدقهلية لإتمام صفقة البيع مع آخرين.

تلقى مدير أمن القليوبية اللواء أنور سعيد إخطارًا يفيد ضبط يحيى "إ ح  53 سنة" و3 آخرين حال استقلالهم سيارة بأحد أكمنة كفر شكر وبحوزتهم حقيبة هاند باج بداخلها تمثال أثري طوله نحو 30 سم من حجر البازلت الأسود ومبلغ من المال. 

شاهد أيضا

بمواجهتهم قرر المتهم سالف الذكر شرائه التمثال من أحد الأشخاص يدعى "محمد .أ" من مدينة  المنصورة بمحافظة الدقهلية مقابل نصف مليون جنيه، وذلك لبيعه لآخرين بمبلغ أعلى.

تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
رئيس «الثانوية»: تلقيت تهديدات من مجهولين بعد استبعاد رؤساء لجان

رئيس «الثانوية»: تلقيت تهديدات من مجهولين بعد استبعاد رؤساء لجان

التعليم: حددنا المتورطين في تسريب امتحاني الكيمياء وعلم النفس

التعليم: حددنا المتورطين في تسريب امتحاني الكيمياء وعلم النفس

«المصري» تدعو الجميع لوقف حملات التخوين والإفراج عن الشباب

«المصري» تدعو الجميع لوقف حملات التخوين والإفراج عن الشباب

وكيل النواب يشهد ختام فعاليات الدورة الرمضانية للعاملين بأمانة البرلمان

وكيل النواب يشهد ختام فعاليات الدورة الرمضانية للعاملين بأمانة البرلمان