ضبط تمثال أثري بحوزة 4 أشخاص في القليوبية

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ضبطت أجهزة الأمن بالقليوبية تمثالًا أثريًا بحوزة 4 أشخاص يستقلون سيارة قادمة من محافظة الدقهلية لإتمام صفقة البيع مع آخرين.

تلقى مدير أمن القليوبية اللواء أنور سعيد إخطارًا يفيد ضبط يحيى "إ ح 53 سنة" و3 آخرين حال استقلالهم سيارة بأحد أكمنة كفر شكر وبحوزتهم حقيبة هاند باج بداخلها تمثال أثري طوله نحو 30 سم من حجر البازلت الأسود ومبلغ من المال.

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بمواجهتهم قرر المتهم سالف الذكر شرائه التمثال من أحد الأشخاص يدعى "محمد .أ" من مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية مقابل نصف مليون جنيه، وذلك لبيعه لآخرين بمبلغ أعلى.

تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.