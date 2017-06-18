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المؤبد لـ26 إخوانيًا بينهم سيدة في التحريض على العنف والتظاهر بالشرقية

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المؤبد لـ26 إخوانيًا بينهم سيدة في التحريض على العنف والتظاهر بالشرقية المؤبد لـ26 إخوانيًا بينهم سيدة في التحريض على العنف والتظاهر بالشرقية

التحرير

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قضت محكمة جنايات الزقازيق، المُنعقدة بمجمع محاكم بلبيس، برئاسة المستشار نسيم بيومي، اليوم الأحد، بمعاقبة 26 عضوًا بجماعة الإخوان، بينهم سيدة تُدعى "سحر.م.ر" بالسجن المؤبد، ومتهمان آخران بالسجن لمدة 3 سنوات، وبراءة المتهم الأخير، على خلفية اتهامهم بالتحريض على العنف والتظاهر بأبو حماد.

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تعود تفاصيل القضية رقم 15570 جنايات أبو حماد لسنة 2015، عندما أمرت نيابة جنوب الزقازيق الكلية، بإحالة المتهمين الـ 29 من أعضاء جماعة الإخوان بمدينة أبو حماد، إلى محكمة دائرة الإرهاب؛ لقيامهم  بالتجمهر والتخريب، وحيازة أسلحة نارية، ومطبوعات تحريضية، بالإضافة إلى تحريضهم على العنف وإثارة الشغب، وتنظيم مسيرات معادية للدولة ومؤسساتها.

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التحرير

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