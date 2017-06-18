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كيف حدث «تفجير الأوتوستراد» فجرا؟

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كيف حدث «تفجير الأوتوستراد» فجرا؟ كيف حدث «تفجير الأوتوستراد» فجرا؟

التحرير

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كتب - محمد الشاملي:

هدوء حذر يسود المكان، أفراد الشرطة منتشرون في كافة أرجاء المكان، البعض يبحث عن معلومات وتفاصيل الحادث الذي قطع سكون فجر يوم جديد من شهر رمضان، والآخر راح يفحص ما تبقى من دماء الشهداء والمصابين للتوصل إلى إجابة لما حدث تلك الليلة.

عقارب الساعة تشير إلى 12:45 دقيقة فجر الأحد، يهرول المارة للحاق بوجبة السحور وسط سيولة مرورية أعلى الطريق الدائري بمنطقة الأوتوستراد، لكن ثمة انفجار يقطع هذا الصمت ليصاب الجميع بحالة من الذعر ويسرعون لاكتشاف الأمر.

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وقالت وزارة الداخلية -في بيان لها- إن مجهولين استهدفوا سيارة تقل مجموعة من ضباط ومجندي الأمن المركزي، إثر تفجير عبوة ناسفة كانت مزروعة بأحد جانبي الطريق، مما أسفر عن استشهاد الملازم أول على شوقي والنقيب أحمد عبد الغني، وإصابة 3 مجندين.

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ويأتي الحادث عقب ساعات من إحالة 30 متهما بالضلوع في اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات إلى فضيلة المفتي، لكن المفاجأة كانت مع صدور تحذيرات مشددة من قبل وزير الداخلية لكافة الضباط والأفراد باليقظة التامة وتوسيع دائرة الاشتباه تحسبا لوقوع أية أعمال عدائية كنوع من الرد على الحكم.

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وخلال دقائق معدودة تحولت المنطقة إلى أشبه بثكنة عسكرية، رجال الشرطة ينتشرون في كل مكان بقيادة اللواء خالد عبد العال، مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة، تزامنا مع وصول فريق من النيابة العامة ورجال المعمل الجنائي لمشاركة خبراء المفرقعات في فحص آثار الانفجار، والتوصل إلى كيفية حدوثه.

شهود عيان أكدوا أن السيارة التي تم استهدافها، تسلك هذا الطريق بشكل يومي، علاوة على أن منفذي الحادث استغلوا ممر ضيق يريط الطريق الدائري بطريق الأوتوتستراد لتفجير السيارة عن بُعد باستخدام "ريموت كنترول"، مما أسفر عن تهشم السيارة، بحسب معاينة خبراء المفرقعات ورجال الحماية المدنية.

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التحرير

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