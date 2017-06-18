اختفاء دبلوماسيين باكستانيين اثنين في أفغانستان
اختفاء دبلوماسيين باكستانيين اثنين في أفغانستان
11:13 ص الأحد 18 يونيو 2017
إسلام آباد - (د ب أ):
قال مسؤولون باكستانيون اليوم الأحد إن دبلوماسيين اثنين اختفيا في إقليم نانجارهار بشرق أفغانستان.
ونقلت وكالة خاما بريس الأفغانية عن وزارة الخارجية الباكستانية القول " اثنان من مسؤولينا من العاملين فى القنصلية العامة فى جلال أباد فقدا منذ 16 يونيو 2017، أثناء عودتهما لباكستان برا. وقد تم اثارة مع السلطات الأفغانية المعنية من أجل ضمان سلامة المسؤولين وعودتهما فى أقرب وقت ممكن".
وأضاف بيان وزارة الخارجية أن السلطات الأفغانية قالت إنها تبذل كل الجهود الممكنة للتحقيق في الواقعة، كما أنه تم تشكيل ثلاث مجموعات استقصاء منفصلة لضمان عودة المسؤولين سالمين.
ولم يتضح ما إذا كان قد تم اختطاف الدبلوماسيين الاثنين، ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الواقعة.
ويشار إلى أن نانجارهار يعد ضمن الأقاليم الهادئة نسبيا في شرق أفغانستان، ولكن الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة كثفت مؤخرا من أنشطتها التمردية في بعض من أجزاء الإقليم خلال الأعوام الأخيرة.
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