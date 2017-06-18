مقتل 6 أشخاص بسبب الانهيارات الأرضية في شمال شرق الهند

نيودلهي- (د ب أ):

ذكرت تقارير إخبارية اليوم الأحد أن ستة أشخاص على الأقل قتلوا، عقب أن أدى هطول أمطار غزيرة لوقوع انهيارات أرضية في ولاية ميجالايا بشمال شرق الهند.

وقال رئيس الشرطة راميش سينج إن خمسة أشخاص لقوا حتفهم عندما ضرب انهيار أرضي منزلهم في منطقة صناعية في منطقة ري-بهوي ليلة أمس السبت.

ويشار إلى أن معظم الضحايا من العاملين الذين يعملون لدى شركة أثاث خاصة. وقد أصيب تسعة أخرون.

وفي واقعة أخرى، لقيت رضيعة حتفها عندما اجتاح انهيار أرضي منزلا في منطقة إيس تخاسي هيل، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الهند الآسيوية.

وفي ولاية آسام، غمرت مياه الفيضانات العشرات من القرى، وشردت الالاف أمس السبت.

وأفاد مكتب إدارة الكوارث في الولاية بأن نحو 30600 شخص تضرروا في منطقتي ناوبوشا ونورث لاخيبور.

ويشار إلى أن الفيضانات التي تسببها الأمطار الغزيرة سنويا تتسبب في وقوع حالات وفاة كثيرة، حيث تغمر مياه الأنهار القرى والأراضي الزراعية. ويمتد موسم الأمطار الموسمية في الهند من يونيو إلى اكتوبر.