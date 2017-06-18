أخبار عاجلة

رئيس «الثانوية»: تلقيت تهديدات من مجهولين بعد استبعاد رؤساء لجان -
التعليم: حددنا المتورطين في تسريب امتحاني الكيمياء وعلم النفس -
«المصري» تدعو الجميع لوقف حملات التخوين والإفراج عن الشباب -
وكيل النواب يشهد ختام فعاليات الدورة الرمضانية للعاملين بأمانة البرلمان -
«إسكان البرلمان» تطالب الحكومة بتشريع لمعاقبة مروجي الشائعات ضد مؤسسات الدولة -
بعد تفجير المعادي.. رئيس «رياضة البرلمان»: نؤيد سياسة وزير الداخلية -
«المؤتمر» يطالب الداخلية الضرب بيد من حديد لكل أصحاب دعوات التظاهر -
اعتزلت الفن وارتدت الحجاب بسبب «آية».. ما لا تعرفه عن «نورا» -
8 الصبح - لقاء مع طلاب الجامعة البريطانية والحديث حول مشاريع "اناكتس" للجامعات -
تأجيل الاستئناف على حُكم إسقاط "مصرية تيران وصنافير" لجلسة 24 يونيو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

مسؤول تجاري إيراني يتوقع ارتفاع صادرات بلاده إلى قطر لمليار دولار

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مسؤول تجاري إيراني يتوقع ارتفاع صادرات بلاده إلى قطر لمليار دولار

11:07 ص الأحد 18 يونيو 2017

مسؤول تجاري إيراني يتوقع ارتفاع صادرات بلاده إلى قطر لمليار دولار

إيران

طهران -(د ب أ):

توقع نائب رئيس غرفة التجارة الإيرانية حسين سلاح ورزي ارتفاع قيمة صادرات الجمهورية الإسلامية إلى قطر من 105 ملايين دولار إلى مليار دولار.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) اليوم الأحد عنه القول إن "معظم واردات قطر كانت من الإمارات، إلا أنه اليوم، وبسبب الحصار المفروض عليها من الإمارات وبعض الدول الأخرى، فقد زادت طلبات الدوحة من إيران وتركيا".

وقال إن "حجم صادرات إيران إلى قطر كان 105 ملايين دولار، ومن المتوقع أن يرتفع الرقم إلى مليار دولار".

وأشار إلى إنه "في ضوء الصادرات إلى قطر، فبإمكان محافظة لرستان تصدير المواد الإنشائية والمياه المعدنية والفواكه واللحوم".

وأضاف أنه "ينبغي أن نأخذ بعين الاعتبار جودة السلع عند التصدير إلى دول مثل قطر التي تعتمد مواصفات مشددة".

تجدر الإشارة إلى أن دولا أبرزها والإمارات والبحرين ومصر واليمن قطعت في وقت سابق من الشهر الجاري العلاقات الدبلوماسية مع قطر ودعتها إلى التوقف عن دعم الإرهاب والتدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة. كما قطعت السعودية والإمارات والبحرين العلاقات التجارية وأغلقت الحدود مع قطر.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • وزير الخارجية الإيراني في زيارة للجزائر لبحث التطورات السورية والخليجية

    وزير الخارجية الإيراني في زيارة للجزائر لبحث التطورات السورية والخليجية

    أخبار
  • العرب اليوم: داعش يستهدف إسرائيل ومحاولة تركية للوساطة في أزمة قطر

    العرب اليوم: داعش يستهدف إسرائيل ومحاولة تركية للوساطة في أزمة قطر

    أخبار
  • طهران تتهم حرس الحدود السعودي بقتل صياد إيراني وإصابة آخر

    طهران تتهم حرس الحدود السعودي بقتل صياد إيراني وإصابة آخر

    أخبار
  • طهران تعلن مقتل صياد إيراني بنيران خفر السواحل السعوديين

    طهران تعلن مقتل صياد إيراني بنيران خفر السواحل السعوديين

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • تفاصيل الليلة الأخيرة لعمارة

    تفاصيل الليلة الأخيرة لعمارة "الأزاريطة" المائلة (معايشة)أخبار

  • الحسيني يعلق على وقف

    الحسيني يعلق على وقف "غرابيب سود" عقب مقاضاة قطر لـ "MBC"- فيديوفنون

  • بالفيديو- مشهد مثير للجدل أجبر

    - مشهد مثير للجدل أجبر "MBC" على وقف عرض مسلسلها وملاحقتهافنون

  • كيف جمعت مصر 42 مليار دولار بدون اقتراض في 9 أشهر؟

    كيف جمعت 42 مليار دولار بدون اقتراض في 9 أشهر؟أخبار

  • ماذا تعرف عن حقل

    ماذا تعرف عن حقل "ظُهر" للغاز الطبيعي .. وما فائدته على الاقتصاد المصري؟أخبار

  • رجل غامض وريموت كنترول وتحذير مسبق.. كيف حدث

    رجل غامض وريموت كنترول وتحذير مسبق.. كيف حدث "انفجار الأوتوستراد"أخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
«المصري» تدعو الجميع لوقف حملات التخوين والإفراج عن الشباب

«المصري» تدعو الجميع لوقف حملات التخوين والإفراج عن الشباب

تأجيل الاستئناف على حُكم إسقاط "مصرية تيران وصنافير" لجلسة 24 يونيو

تأجيل الاستئناف على حُكم إسقاط "مصرية تيران وصنافير" لجلسة 24 يونيو

مصرع عامل وإصابة أخر في حادث تصادم بسوهاج

مصرع عامل وإصابة أخر في حادث تصادم بسوهاج

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى تصدرت الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى تصدرت الصحف المصرية اليوم