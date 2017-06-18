مسؤول تجاري إيراني يتوقع ارتفاع صادرات بلاده إلى قطر لمليار دولار

طهران -(د ب أ):

توقع نائب رئيس غرفة التجارة الإيرانية حسين سلاح ورزي ارتفاع قيمة صادرات الجمهورية الإسلامية إلى قطر من 105 ملايين دولار إلى مليار دولار.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) اليوم الأحد عنه القول إن "معظم واردات قطر كانت من الإمارات، إلا أنه اليوم، وبسبب الحصار المفروض عليها من الإمارات وبعض الدول الأخرى، فقد زادت طلبات الدوحة من إيران وتركيا".

وقال إن "حجم صادرات إيران إلى قطر كان 105 ملايين دولار، ومن المتوقع أن يرتفع الرقم إلى مليار دولار".

وأشار إلى إنه "في ضوء الصادرات إلى قطر، فبإمكان محافظة لرستان تصدير المواد الإنشائية والمياه المعدنية والفواكه واللحوم".

وأضاف أنه "ينبغي أن نأخذ بعين الاعتبار جودة السلع عند التصدير إلى دول مثل قطر التي تعتمد مواصفات مشددة".

تجدر الإشارة إلى أن دولا أبرزها السعودية والإمارات والبحرين ومصر واليمن قطعت في وقت سابق من الشهر الجاري العلاقات الدبلوماسية مع قطر ودعتها إلى التوقف عن دعم الإرهاب والتدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة. كما قطعت السعودية والإمارات والبحرين العلاقات التجارية وأغلقت الحدود مع قطر.