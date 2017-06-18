دخل الفن «صدفة» و«إبراهيم الأبيض» سبب فشله.. معلومات مثيرة عن «الأسطي عدوي»

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ملامح حادة ونظرات ثاقبة، تتغير هيأته من النقيض إلى النقيض في لحظة للقيام بالعديد من الشخصيات التى لا تشبه بعضها، فتارة تراه "بلطجي" وتارة أخري تراه "ضابط شرطة"، هو الفنان الشاب خالد كمال، الذي يطل علينا في الموسم الرمضاني الجاري بـ4 شخصيات حظي فيها بإشادة الجمهور والنقاد.

في وسط ذلك لم يعرف عنه الجمهور الكثير، ونرصد أبرز المعلومات عنه خلال التقرير التالي:

1- حبه للتمثيل بدأ بالصدفة خلال مشاركته في بعض العروض المسرحية مع أصدقائه الذين تعرف عليهم أثناء ممارسته كرة القدم في مركز الوفاء والأمل بالهرم.

2- درس بكلية الزراعة جامعة القاهرة عام 1998، واستمر عمله بالمسرح خلال سنوات دراسته الجامعية، الأمر الذي أدى إلى رسوبه بسبب انشغاله بالتمثيل.



3- لم يعرف الكثيرون أن تلك السنة التى رسب بها في الجامعة كانت بسبب دوره في فيلم "إبراهيم الأبيض"، وهو العمل الذي ساعد في شهرته ومعرفة الجمهور به.

4- وصل رصيده على المسرح إلى 97 عرضًا مسرحيا، آخرها كانت مسرحية "wanted"، التي عرضت في القاهرة قبل المشاركة بها في مهرجان بـ"بولاندا"، حيث مثلت مصر هناك.

5- على الرغم من تردده في قبول دورالضابط فإن انطلاقته الحقيقية جاءت بعد مشاركته بدور "الصاغ شريف" في مسلسل "جراند أوتيل" العام الماضي، وأحب تلك الشخصية وتفاصيلها.

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6- بعد نجاح دور "الصاغ شريف" في مسلسل "جراند أوتيل"، شبهه البعض بالفنان العالمى "شارلوك هولمز" بسبب التشابه بين الشخصيتين في المظهر والتفاصيل المشتركة بينهما.

7- يعتبر دوره في مسلسل "السبع وصايا" نقلة كبيرة في مشواره الفني الذي نجح نجاحا كبيرا وقت عرضه.

8- بعد نجاحه في "جراند أوتيل"، دخل "كمال" الموسم الرمضاني الحالى بـ4 مسلسلات، هي "واحة الغروب، عشم إبليس، الحرباية، لا تطفئ الشمس".



9- يتمنى "كمال" العمل مع عدد من المخرجين أبرزهم محمد ياسين والمخرج داوود عبد السيد والمخرج أحمد نادر جلال، المخرج المتميز تامر محسن الذي اختاره للعمل معه في مسلسل "كفر دلهاب"، ولكنه اعتذر عن تلك الشخصية لأسباب خاصة.

10- شارك في مهرجان "كان" بفيلم "اشتباك" مع فريق العمل، ويقول عن شعوره وقتها: "كنت سعيد جدا على الرغم إننا كنا عارفين إنه هيروح لأن السيناريو اتبعت بالفعل للمهرجان قبل بدء عمل الفيلم ونال إعجاب إدارة المهرجان لدرجة كبيرة فقدموا مبلغ مادي للمساهمة والمشاركة في إنتاجه".