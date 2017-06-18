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تقليص مدة المباراة.. ضمن أبرز 7 تعديلات مقترحة على قوانين الكرة

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تقليص مدة المباراة.. ضمن أبرز 7 تعديلات مقترحة على قوانين الكرة تقليص مدة المباراة.. ضمن أبرز 7 تعديلات مقترحة على قوانين الكرة

التحرير

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أوضحت "NBC" الأمريكية أن المجلس الدولي لكرة القدم الذي يعرف اختصارًا بـ"IFAB" ينتوي إجراء تعديلات جديدة على قوانين اللعبة.

وسيكون أبرز تغيريين من المنتظر إجراءهما هو تقليل دقائق اللعب في المباراة من 90 إلى 60 دقيقة، إلى جانب إيقاف الوقت في كل مرة ستخرج فيها الكرة من الملعب.

ويتكون المجلس الدولي لكرة القدم من أعضاء تابعين للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إلى جانب 4 من الاتحاد البريطاني لكرة القدم وهم المسؤولون عن إتخاذ القرار بشأن الموافقة على تلك التعديلات أم لا.

وأوضح المجلس الدولي لكرة القدم أن العديد من الجماهير تشعر بالإحباط الشديد من كون وقت المباراة 90 دقيقة بينما لا تلعب المباراة فعليًا إلا في أقل من 60 دقيقة عندما تكون الكرة في الملعب، وسيكون هدف "IFAB" هو تقليص الوقت المهدر مع زيادة سرعة المباراة.

وسيتوجب على الحكام وفقًا لتلك القوانين المقترحة، إيقاف الساعة الخاصة بالمباراة ليس في كل مرة تخرج فيها الكرة من الملعب وحسب بل وعند منح الإنذارات واحتساب الركلات الثابتة من الركلات الحرة وركلات الجزاء وغيرها.

وفيما يلي القائمة الكاملة للتعديلات المقترحة على قوانين اللعبة: 

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- في حال أعيدت الكرة إلى حارس المرمى من قبل زميل له الفريق وأمسك بها، فستحتسب ركلة جزاء للفريق الخصم.

- يمكن للاعبين عند تنفيذ الركلات الحرة أو الركلات الركنية تمرير الكرة لأنفسهم بدلًأ من ضرورة تمرير الكرة لزميل أخر كما هو متبع حاليًأ.

- في حال أخرج أي لاعب الكرة بيده من على خط المرمى، فستحتسب هدفًا للفريق الخصم وليس ركلة جزاء.

- في حال أهدر اللاعب ركلة جزاء خلال المباراة أو تصدى لها حارس المرمى، فلن يكون بإمكانه مواصلة اللعب بل ستحتسب ركلة مرمى للفريق الأخر.

- لن يجبر حراء المرمى عند تفيذ ركلات المرمى على تمرير الكرة لزميل يتواجد خارج منطقة الجزاء كما هو متبع حاليًأ.

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التحرير

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