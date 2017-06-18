«صلاح» يجري الكشف الطبي في ليفربول الثلاثاء

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أشارت صحيفة "مترو" البريطانية إلى اتجاه محمد صلاح لإجراء الكشف الطبي في نادي ليفربول يوم الثلاثاء المقبل، وذلك بعدما وافق روما على بيع اللاعب مقابل 39 مليون إسترليني.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن يورجين كلوب مدرب ليفربول وافق على دفع 39,4 مليون إسترليني لضم محمد صلاح بعدما اقتنع تمامًا بأن نادي روما لن يوافق على بيعه بأقل من ذلك السعر.

والجدير بالذكر أن ليفربول دخل في محادثات مستمرة مع نادي روما لضم صلاح منذ بداية الشهر الجاري، حيث رفضت إدارة الفريق الإيطالي عرض ليفربول الأول المقدر بـ28 مليون إسترليني، على الرغم من حاجة روما إلى بيع أحد نجوم الفريق للإلتزام بقواعد اللعب المالي النظيف.

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وسيكون صلاح في حال إتمام الصفقة بشكل رسمي، أغلى لاعب في تاريخ ليفربول ضاربًا الرقم القياسي السابق المسجل باسم أندي كارول الذي انضم إلى الريدز قادمًأ من نيوكاسل في يناير من عام 2011 مقابل 35 مليون إسترليني.

ويصل صلاح إلى ليفربول بعدما قدم موسمًأ مميزًأ مع روما سجل خلاله 15 هدفًا وصنع 11 أخرين في 31 مباراة خاضها في الدوري الإيطالي.