أوباميانج.. الفهد الجابوني يبحث عن المجد الأوروبي

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

تطل علينا اليوم 18 يونيو، ذكرى ميلاد الجابوني بيير إيمريك أوباميانج، الذي ولد فى فرنسا وبدأ مسيرته الكروية فى إيطاليا وقضى كل مسيرته الاحترافية حتى الآن فى مجموعة من أبرز الأندية الأوروبية.

البصمة الحقيقية لأوباميانج فى مسيرته الكروية، ليست مع منتخب بلاده، ولكن جاءت من خلال فريقه الحالى بوروسيا دورتموند الألمانى الذى يقود هجومه للموسم الرابع على التوالي.

وحقق أوباميانج، لقب هداف الدوري الألماني هذا الموسم، برصيد 31 هدفًا، متفوقًا على البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونيخ، كما حصد فريقه لقب كأس ألمانيا على حساب آينتراخت فرانكفورت.

ويتمتع أوباميانج بسرعة هائلة فى الملعب، حيث يستطيع قطع المسافة من منتصف الملعب إلى مرمى المنافس فى ثوان قليلة كما يتمتع بالقدرة على هز الشباك من مختلف الزوايا ومن مختلف الأبعاد مما يجعله تهديدا صريحا وهائلا لأقوى المنافسين.

ولد أوباميانج فى 18 يونيو 1989 بمدينة لافال الفرنسية لأم فرنسية تنتمى لأصول إسبانية فيما كان والده لاعبا سابقا بالمنتخب الجابوني.

وانضم أوباميانج لقطاع الناشئين والشباب فى ميلان الإيطالى عام 2007 وانطلق منه نحو عالم الاحتراف حيث أعاره ميلان فى 2008 إلى ديجون الفرنسى لموسم واحد ثم إلى كل من ليل وموناكو فى الموسمين التاليين على الترتيب.

شاهد أيضا

وانتقل اللاعب فى 2011 إلى سانت ايتيان الفرنسى على سبيل الإعارة، ثم البيع النهائى حيث حقق معه نجاحا فائقا فى موسمين متتاليين ليجذب إليه أنظار عدد من الأندية الكبيرة فى أوروبا، قبل اختياره اللعب لدورتموند المنافس القوى لبايرن ميونيخ فى الدورى الألمانى .

وخلال موسمه الثانى مع سانت إيتيان، أحرز أوباميانج لقب كأس أندية الدورى الفرنسى ليفوز بجائزة أفضل لاعب إفريقى فى الدورى الفرنسى بموسم 2012 / 2013، كما وقع عليه الاختيار ضمن منتخب نجوم الدورى الفرنسى للموسم نفسه.

وعلى المستوى الإفريقي، فاز أوباميانج بجائزة أفضل لاعب إفريقى لعام 2015 بخلاف اختياره ضمن منتخب أفريقيا لثلاثة أعوام متتالية فى 2013 و2014 و2015.

واقترب الجابوني أوباميانج، من الانضمام لصفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، بصفقة تصل إلى 61 مليون جنيه إسترليني.

وذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، أن باريس سان جيرمان قدّم عرضًا رسميًا لإدارة بوروسيا دورتموند بقيمة 61 مليون إسترليني أو ما يعادل 70 مليون يورو، براتب سنوي للاعب يصل إلى 10 مليون يورو، بالإضافة إلى 6 ملايين حوافز إضافية.

وفي حال إتمام الصفقة، سيصبح أوباميانج أغلى لاعب في تاريخ أسود الفيستيفال على الإطلاق، خاصةً أن بوروسيا اشتراه من سانت إيتيان الفرنسي بمبلغ 11 مليون إسترليني فقط.

ويرغب أوباميانج في اللعب لصالح ريال مدريد الإسباني، إلا أنّ الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني للملكي لا يضعه في حساباته، كما يسعى ميلان الإيطالي للحصول على خدماته أيضًا.