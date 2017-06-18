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كأس القارات| قمة مرتقبة بين البرتغال والمكسيك.. وبداية صعبة للكاميرون

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كأس القارات| قمة مرتقبة بين البرتغال والمكسيك.. وبداية صعبة للكاميرون كأس القارات| قمة مرتقبة بين البرتغال والمكسيك.. وبداية صعبة للكاميرون

التحرير

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في إطار مباريات الجولة الأولى بالمجموعة الأولى، من بطولة كأس العالم للقارات، المقامة حاليًا في روسيا، يفتتح البرتغالي بقيادة نجمه كريستيانو رونالدو، لاعب ريال مدريد الإسباني، أولى مباريات بطل أوروبا، عندما يواجه اليوم الأحد المنتخب المكسيكي على ملعب "كازان ارينا" في الخامسة مساءً. 

وتعد هذه المرة هى الأولى للمنتخب البرتغالي التي يشارك فيها في المنافسة، وذلك بعد أن نجح في التتويج ببطولة كأس الأمم الأوروبية العام الماضي في فرنسا، فيما يشارك المنتخب المكسيكي المرة السابعة في تاريخه، بعدما فاز في مباراته الفاصلة أمام المنتخب الأمريكي بنتيجة 3-2، التي أقيمت في 10 أكتوبر عام 2015. 

وكان المنتخب الأمريكي توج بلقب الكأس الذهبية للكونكاكاف عام 2013، فيما تمكن المنتخب المكسيكي من الفوز بالنسخة التالية عام 2015، لتقام مباراة فاصلة بين المنتخبين لحسم بطاقة التأهل لكأس القارات. 

ومن المؤكد أن الأنظار ستتوجه نحو رونالدو، الذي يسعى إلى التتويج بثالث ألقابه خلال شهرين، بعد أن فاز مع ريال مدريد ببططولتى الليجا ودوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي الشهر الماضي. 

وعلى الجانب الأخر، فتنتظر جماهير المكسيك خافيير هيرنانديز "تشيتشاريتو" لاعب فريق باير ليفركوزن الألماني، والهداف التاريخي للمنتخب المكسيكي، الذى تعقد الجماهير الآمال عليه في البطولة. 

وتعد هذه المواجهة هي الرابعة بين الفريقين، إذ التقيا من قبل في 3 مناسبات، تمكن خلالهما المنتخب البرتغالي من الفوز في مرتين، بينما حسم التعادل السلبي المواجهة الثالثة بينهما. 

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وفي نفس الجولة أيضًا يواجه المنتخب الكاميروني نظيره التشيلي في الثامنة مساءً، على ملعب "أرينا بالتيكا". 

ويتواجد المنتخب الكاميروني في المنافسة، بعد أن تمكن من خطف الفوز، من المنتخب الوطني في المباراة النهائية من بطولة كأس الأمم الأفريقية النسخة الأخيرة التي أقيمت في الجابون، بينما تأهل المنتخب التشيلي لمونديال القارات بعد فاز على الأرجنيتين في المباراة النهائية من بطولة كوبا امريكا 2015. 

وتعتبر مواجهة اتليوم هي الأولى التي ستجمع بين الكاميرون وتشيلى رسميًا، على صعيد المنتخب الأول منذ 23 يونيو 1998، عندما التقى المنتخبان ضمن منافسات المجموعة الثانية فى مونديال فرنسا، والتى انتهت بالتعادل الإيجابى 1-1. 

ومن المتوقع أن تشهد المبارتين منافسة شديدة بين الفرق اليوم، حيث يسعى كل فريق بأن يحظى بإنطلاقة قوية في البطولة تعزز من فرصة للتأهل من نصف النهائي. 


 

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التحرير

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