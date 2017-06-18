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طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحاني الكيمياء وعلم النفس.. والتعليم: "لا تسريبات"

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مصراوي Masrawy

طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحاني الكيمياء وعلم النفس.. والتعليم: "لا تسريبات"

09:54 ص الأحد 18 يونيو 2017

كتبت - ياسمين محمد:

يؤدي طلاب الثانوية العامة، اليوم الأحد، امتحاني الكيماء وعلم النفس والاجتماع.

ويصل عدد طلاب الشعبة العلمية الذين يؤدون امتحان الكيمياء 328.930 طالب وطالبة، فيما يصل عدد طلاب الشعبة الأدبية الذين يؤدون امتحان علم النغس والاجتماع إلى 223.193 طالب وطالبة، ويصل عدد لجان سير الامتحانات إلى 1642 لجنة على مستوى الجمهورية.

وينتهي طلاب الثانوية العامة، من الامتحانات يوم السبت المقبل.

من جانبه، نفى الدكتور رضا حجازي - رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، صحة ما تنشره صفحات الغش الإلكتروني من نسخ إلكترونية للامتحانات، زاعمة أنها تسريبات لامتحانات اليوم، مؤكدًا أنه لم يحدث أي تسريب للامتحانات منذ بدئها في 4 يونيو الماضي.

وناشد حجازي الطلاب وأولياء الأمور، بعدم الانسياق وراء شائعات تسريب الامتحانات، مؤكدًا أنها لا تهدف إلا إلى إحداث البلبلة.

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