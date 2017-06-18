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الأخبار المتوقعة اليوم الأحد 14 يونيو 2017

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مصراوي Masrawy

الأخبار المتوقعة اليوم الأحد 14 يونيو 2017

06:32 ص الأحد 18 يونيو 2017

الأخبار المتوقعة اليوم الأحد 14 يونيو 2017

القاهرة - (أ ش أ):

القاهرة : يعقد وزير الخارجية سامح شكري، بمقر وزارة الخارجية، مباحثات مع جانيت هيكمان المدير التنفيذي للبنك الأوروبي، تتناول سبل تعزيز التعاون بين والبنك ، ومناقشة المشروعات الحالية والمستقبلية للبنك في مصر، والجهود الإيجابية للحكومة المصرية من أجل تعزيز مناخ الاستثمار في مصر.

القاهرة : تعلن أسماء الفائزين بجوائز الدولة لسنة 2016 وتشمل كلا من التشجيعية والتفوق والتقديرية والنيل، في مجالات الآداب والفنون والعلوم الاجتماعية.

مطروح : يفتتح محافظ مرسي مطروح اللواء علاء أبو زيد، لوحة توزيع الكهرباء الرئيسية بوسط مدينة مطروح، والتي تعمل بجهد 22 كيلو فولت وبسعة 20 ميجا فولت أمبير بتكلفة إجمالية 38 مليون جنيه.

باريس : تبدأ الجولة الثانية والأخيرة من الانتخابات التشريعية الفرنسية والتي من المتوقع أن تسفر عن أغلبية مطلقة لصالح حزب "الجمهورية إلى الأمام" التابع للرئيس إيمانويل ماكرون.

تونس : يقوم رئيس التونسية يوسف الشاهد، بزيارة إلى المغرب، يبحث خلالها سبل التعاون المشترك بين البلدين وعقد اللجنة العليا المشتركة التونسية المغربية.

الإسكندرية : تنظم مكتبة الإسكندرية، للعام التاسع على التوالي، بالتعاون مع كل من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والجمعية المصرية لأصدقاء مكتبة.

عواصم العالم : يحيي العالم، لأول مرة اليوم الدولي لفن الطهو المستدام، والذي يؤكد أن فن الطهو هو تعبير ثقافي يتعلق بالتنوع الطبيعي والثقافي للعالم.

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