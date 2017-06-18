«الكتلة الشبابية» تدين حادث «الأتوستراد» الإرهابي.. وتعزي أسر الشهداء

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أدانت الكتلة الشبابية المصرية، الحادث الإرهابي الذي تم في منتصف الليل عن طريق هجوم مسلح على سيارة أمن مركزي بطريق الأتوستراد أسفل الطريق الدائري، والذي راح ضحيته استشهاد ضابط وإصابة 4 من زملائه.

وقدمت الكتلة واجب العزاء لوزارة الداخلية وأسر الشهداء والشعب المصري، في ضحايا هذا العمل الإرهابي الخسيس، والذي يهدف إلى زعزعة الأمن الداخلي المصري، وترويع المواطنين.

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وطالب المهندس أحمد حمدي، رئيس الكلتلة الشبابية المصرية، في تصريحات خاصة، الدولة بالبحث الفوري على من قام بالحادث ومحاكمته محاكمة عسكرية فورية لردع المجرمين والإرهابيين.

وأشار رئيس الكلتلة الشبابية المصرية، إلى أن وزارة الداخلية يجب أن تذود رجال الشرطة بالسلاح الكافي الذي يعطيهم فرصة الدفاع عن أنفسهم في مثل هذه المواقف.