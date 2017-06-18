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النائب محمود زايد: «الأسعار نزلت.. واللي يقول غير كده إخواني»

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النائب محمود زايد: «الأسعار نزلت.. واللي يقول غير كده إخواني» النائب محمود زايد: «الأسعار نزلت.. واللي يقول غير كده إخواني»

التحرير

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قال محمود زايد ، عضو مجلس النواب، إن الدولة لن ترفع الدعم عن رغيف العيش كما نشر بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، موضحًا أن دعم رغيف العيش خط أحمر، وأن الرئيس عبدالفتاح ضاعف الدعم في رمضان.

وأضاف "زايد" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد"، مع الإعلامي سعيد حساسين، على قناة العاصمة، أن الدولة ستقوم بزيادة الدعم للطبقة المتوسطة والفقيرة خلال أسبوع القادم بنسبة 100% حتى لا تتأثر الطبقة البسيطة من تعويم الجنيه وارتفاع الأسعار.

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وتابع :"الدولة كلها شغالة لراحة الطبقة الفقيرة، والأسعار نزلت والناس كلها حست بكده، واللي يقول غير كده يبقى طابور خامس وإخوان".

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التحرير

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