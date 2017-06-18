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فيديو| بشات: دور قطر في القارة الإفريقية تراجع.. ومصر قوة لا يستهان بها

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فيديو| بشات: دور قطر في القارة الإفريقية تراجع.. ومصر قوة لا يستهان بها فيديو| بشات: دور قطر في القارة الإفريقية تراجع.. ومصر قوة لا يستهان بها

التحرير

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قال اللواء حاتم بشات، عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، إن الدور القطري في دول حوض النيل والقارة الأفريقية أصبح في تراجع ولن يكون له أي تأثير، موضحًا في الوقت ذاته أن الدور الإسرائيلي في القارة الأفريقية لا يمكن أن نعطيه أكبر من حجمه.
 
وأضاف بشات، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «انفراد»، مع الإعلامي سعيد حساسين، على قناة «العاصمة»، أن الدولة والبرلمان تحركت على مستوى القارة الإفريقية تحرك جيد، وبذلوا جهد كبير لعودة العلاقات لطبيعتها، وكان هناك ترحيب بعودة للقارة الإفريقية.
 
وتابع، «القارة ال‘فريقية تنتظر الكثير جدًا من مصر، إحنا رجعنا كدولة لها مكانة ريادية وقيادة في القارة الإفريقية، مصر أصبحت قوة لا يستهان به».

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التحرير

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