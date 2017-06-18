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دبلوماسي سابق: زيارة السيسي لأوغندا سيغير مفاوضات سد النهضة

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دبلوماسي سابق: زيارة السيسي لأوغندا سيغير مفاوضات سد النهضة دبلوماسي سابق: زيارة السيسي لأوغندا سيغير مفاوضات سد النهضة

التحرير

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علق السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، على استقبال العاصمة الأوغندية "كمبالا"، لوفود دول حوض النيل لعقد قمة رؤساء دول الحوض المرتقبة، لحل الخلاف في اتفاقية عنتيبي، وعودة لممارسة أنشطتها مرة أخرى في مبادرة حوض النيل، بحضور الرئيس عبد الفتاح .

وقال بيومي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج«انفراد»، على قناة «العاصمة»، أن مصر عانت في الـ20 سنة الأخيرة من حكم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، من تجاهل رئاسيا لإفريقيا رغم أن مصر وجه مقبول في إفريقيا وله ترحيب، بينما إسرائيل مرفوضة في إفريقيا وغير مقبولة.

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وأشار إلى أن إسرائيل لا تمول سد النهضة الأثيوبي، معتبرًا أن الحديث عن تمويل إسرائيل للسد نوع من أنواع الخيال العلمي ولكن إسرائيل ممكن تفيد إفريقيا بإعطاء خبرات مخابراتية للدول الإفريقية لحماية رؤسائها فقط.
 
وتابع، «مشاركة السيسي في القمة هيغير مسار مفاوضات سد النهضة الأثيوبي، كما أن إفريقيا كانت تشتكي دائمًا من عدم زيارة مسؤولين كبار في الدولة المصرية لها»، مطالبًا بتعيين وزير دولة للشؤون الإفريقية.

 

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التحرير

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