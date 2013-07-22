الحلقة (12) من "زمن البرغوت2": "أبو وضاح" يتشاجر مع "صفوان".. وجندي عثماني يتقدم لخطبة "ديبة"

كتب : أحمد العميد منذ 58 دقيقة

شهدت الحلقة الثانية عشر من مسلسل "زمن البرغوت" الجزء الثاني، تشاجر أبو وضاح مع صفوان بسبب ما أشاعه عن ابنه وحاول ضربه إلا أن صفوان دفعه بقوة فطرحه أرضا، وحاول رشدي التصدي له إلا أن وضاح منعه من ذلك طلب منه ألا يقص على أي شخص ما حدث، ما زاد الحزن على وضاح ليس فقط على فقد ابنه الوحيد ولكن أيضا على فقد هيبته كمختار الحارة، فذهب رشدي وهددت صفوان بأن الواقعة لن تمر مرور الكرام.

وتقدم عريس لخطبة الداية ديبة وترددت في الأمر لسببان، هما خوفها من عودة زوجها المختفي منذ أكثر من خمس عشر عاما وكون العريس هو شاب من الجنود العثمانيين الذي رفضوا مغادرة الشام بعد إنهاء الحكم العثماني عليها وظل تحت حماية العقيد شاهر الذي رشح الداية ديبة له كزوجة.

ودارت المشاحنات بين رويدة ووفيقة زوجة عبده التي استغلت حملها في دفع عبده لتسخير رويدة لخدمتها أثناء فترة الحمل، ما زاد من شماتة أمها صبحية بها كما منعوها من زيارة أبو وضاح أسبوعيا كما اتفقوا.

يذكر أن أحداث الجزء الأول من المسلسل خلال فترة تترواح ما بين عامي 1915 ـ 1918، بينما تنطلق أحداث الجزء الثاني من مسلسل البيئة الشامية من عام 1918 وتستمر حتى عام 1926، ومما تتضمنه هذه الفترة من أحداث خروج العثمانيين من البلاد ودخول الملك فيصل إلى دمشق والاحتلال الفرنسي.