استشهاد الضباط الثاني في حادث استهداف سيارة أمن مركزي

كتب - علاء عمران وفتحي سليمان:

‏‫قال مصدر أمني إن النقيب أحمد عبد الغنى، استشهد بعد إصابته فى حادث انفجار عبوة ناسفة عن بعد بسيارة أمن مركزي بطريق الأوتوستراد أسفل الطريق الدائري، ليكون الشهيد الثانى فىي

أضاف أن العبوة الناسفة التي استخدمت في حادث استهداف سيارة الأمن المركزي بالبساتين، تم تفجيرها عن بعد خلال مرور السيارة بمنطقة الحادث.

وكان مصدر أمنى قال إن قنبلة انفجرت أسفل سيارة أمن مركزي بطريق الأوتوستراد أسفل الطريق الدائري، ما أسفر عن استشهاد ملازم أول على شوقي - ٢٥ عاما، بشظايا بالجسم وتوفي فور وصوله المستشفى، ونقيب أحمد أحمد عبد الغنى - ٣٠ عاما، والذي استشهد بعد إصابته بشظايا بالجانب الأيمن للجسم ودخل في غيبوبة تامة ولكنه توفي داخل المستشفى.

وأصيب خلال الحادث كل من مجند حسين عبدالقادر - ٢٢ عاما، مصاب بشظايا بالجسم كله، ومجند محمد فؤاد اسماعيل - ٢٢ عاما، مصاب بالساقين ومجند ثالث وجميعهم خرجوا من المستشفى بعد تلقيهم العلاج.