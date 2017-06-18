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محافظ الوادي الجديد يفاجئ مخابز الداخلة ويحيل مفتشي تموين للتحقيق

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محافظ الوادي الجديد يفاجئ مخابز الداخلة ويحيل مفتشي تموين للتحقيق محافظ الوادي الجديد يفاجئ مخابز الداخلة ويحيل مفتشي تموين للتحقيق

مصراوي Masrawy

محافظ الوادي الجديد يفاجئ مخابز الداخلة ويحيل مفتشي تموين للتحقيق

05:53 ص الأحد 18 يونيو 2017

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

فاجأ اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأحد، المخابز بمركز الداخلة للاطمئنان على سير العمل بها، والتأكد من جودة الخبز المقدم للمواطنين.

وتفقد المحافظ، مخبزي قريتي "القلمون، والجديدة"، ووجد المحافظ عدم مطابقة الخبز للمواصفات، ونقص في الوزن المقرر، وعلى الفور أصدر توجيهاته بإحالة مفتشي المسؤولين عن المخبزين للتحقيق العاجل وكذلك تحرير محاضر للمخابز المخالفة.

كما وجه المحافظ بحسن معاملة المواطنين، ووضع لافتة على كل مخبز موضحاً بها الوزن المقرر لرغيف الخبز، وهو 110 جرام، وكذلك حصول المواطن على المقرر له من الخبز بالعدد والوزن معا.

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مصراوي Masrawy

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