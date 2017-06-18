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مصدر: الجناة نفذوا الهجوم على سيارة الأمن المركزي أثناء تبدل الخدمات

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مصراوي Masrawy

مصدر: الجناة نفذوا الهجوم على سيارة الأمن المركزي أثناء تبدل الخدمات

02:59 ص الأحد 18 يونيو 2017

مصدر: الجناة نفذوا الهجوم على سيارة الأمن المركزي أثناء تبدل الخدمات

كتب - علاء عمران: 

نقلت سيارات الإسعاف، ضحايا الهجوم الإرهابى على سيارة أمن مركزي إلى مستشفيات الشرطة بمدينة نصر لاتخاذ اللازم قبلهم. 

وانتقل مدير أمن القاهرة اللواء خالد عبد العال يرافقه القيادات الأمنية، لموقع الحادث.

وكلف مدير أمن القاهرة بسرعة ضبط مرتكبي الحادث، فيما تمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق الذى اندلع فى سيارة الأمن المركزي. 

وكشف الفحص المبدئي في حادث استهداف سيارة أمن مركزي؛ بأن منفذي الهجوم الإرهابى تتبعوا القوات خلال مرحلة تغيير الخدمات الأمنية.

وأغلقت قوات الأمن بالقاهرة، مداخل ومخارج المحافظة على كافة الطرق الرئيسية عقب حادث استهداف سيارة الأمن المركزي بمنطقة كافور المعادي لمحاصرة منفذي الهجوم الإرهابى.

وكان مصدر أمنى قال إن قنبلة انفجرت أسفل سيارة أمن مركزي بالقرب من كارفور المعادي بطريق الأوتوستراد أسفل الطريق الدائري، ما أسفر عن استشهاد ملازم أول على شوقي - ٢٥ عاما، بشظايا بالجسم وتوفي فور وصوله المستشفى.

وأصيب خلال الحادث كل من نقيب أحمد ابراهيم عبدالنبى - ٣٠ عاما، مصاب بشظايا بالجانب الأيمن للجسم وغيبوبة تامة ودخل غرفة العمليات، ومجند حسين عبدالقادر - ٢٢ عاما، مصاب بشظايا بالجسم كله، ومجند محمد فؤاد اسماعيل - ٢٢ عاما، مصاب بالساقين.

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