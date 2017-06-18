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«تنظيم الإعلام»: المجلس سيصدق على نسب المشاهدة.. ويجتمع بشكل يومي

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«تنظيم الإعلام»: المجلس سيصدق على نسب المشاهدة.. ويجتمع بشكل يومي «تنظيم الإعلام»: المجلس سيصدق على نسب المشاهدة.. ويجتمع بشكل يومي

التحرير

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قالت عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الدكتورة هدى زكريا، إن المجلس جاء استجابة للاحتياج الثقافي والاجتماعي بعد أن أُستبيحت آذان وأعين المشاهدين، مؤكدة أنه آن الآوان لإعادة تثقيف الجمهور والعودة لنسق القيمي.

وأضافت خلال لقاء لها ببرنامج «ساعة من » على فضائية«الغد» الاخبارية، أن هناك جرائم كبرى لا يعاقب عليها القانون وهي الجرائم الإعلامية، مشيرة إلى أن المجلس يريد إشاعة المناخ الملائم أكثر من اتخاذ القرارات، خاصة أن القرارات لن تكون فاعلة ما لم يكن لها جمهور، ورأى أن المشاهد يدفع فاتورة أكثر من 40 عامًا من العبث.

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وأوضحت عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن المجلس يجتمع بشكل شبه يومي، وأنها تقدمت بمقترح لإنشاء قسم للأبحاث لساعد المجلس في اتخاذ قراراته، مؤكدة أن المجلس يتشكل من مجموعة منتقاه بدقة ووتوجهاتها وطنية، ويتم مناقشة القرارات بدقة، معربة عن تفاؤلها بالأوار التي سيقوم بها المجلس رغم الصعاب التي وصفتها بأنها مثل الدخول لـ«أرض الألغام»؛ نظرا للدخول في مواجهة مع مصالح شركات كبرى.

وتابعت أن المجلس سيفصل في نسب المشاهدة واعتماده في بيان موثق ليشيع مناخ إلتزامي، لافتة إلى أن المجلس سيجتمع يوم الإثنين مع غرفة صناعة الإعلاة وشركة ابسوس للنظر في الشكاوي المقدمة حول تقرير عن نسب المشاهدة، مستطردة أن المجلس سيؤشر هذه القياسات.

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