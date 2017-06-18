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ننشر أسماء المصابين في حادث انفجار سيارة الشرطة بطريق الأتوستراد

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ننشر أسماء المصابين في حادث انفجار سيارة الشرطة بطريق الأتوستراد ننشر أسماء المصابين في حادث انفجار سيارة الشرطة بطريق الأتوستراد

التحرير

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أسفر حادث انفجارالعبوة الناسفة المزروعة على جانب طريق الأتوستراد دائرة قسم شرطة البساتين، عن استشهاد الملازم أول علي أحمد شوقي علي عبد الخالق، وإصابة 4 آخرين "ضابط وثلاثة مجندين"، وتم نقلهم على الفور للمستشفى لتلقى العلاج، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط مرتكبى الواقعة.

وتم نقل 3 مصابين عن طريق الأهالي ومصاب عن طريق الإسعاف، والمصابين هم، (نقيب أحمد إبراهيم عبدالنبي،٣٠ سنة، طلقات بالجانب الأيمن للجسم وغيبوبة تامة ودخول العمليات، ومجند حسين عبدالقادر، ٢٢ سنة، طلقات خرطوش بالجسم كله، ومجند محمد فؤاد إسماعيل، ٢٢ سنة، خرطوش بالساقين).

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يذكر أنه أثناء سير سيارة تابعة لقطاع الأمن المركزي تُقل مجموعة من ضباط ومجندي الأمن المركزي بطريق الأتوستراد دائرة قسم شرطة البساتين، انفجرت عبوة ناسفة كانت مزروعة على جانب الطريق.
 

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التحرير

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