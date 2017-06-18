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العثور على جثث بحارة فقودا خلال تصادم مدمرة أمريكية بسفينة

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مصراوي Masrawy

العثور على جثث بحارة فقودا خلال تصادم مدمرة أمريكية بسفينة

05:05 ص الأحد 18 يونيو 2017

العثور على جثث بحارة فقودا خلال تصادم مدمرة أمريكية بسفينة

طوكيو - (د ب أ):

أعلنت قيادة الاسطول السابع الأمريكي، اليوم الأحد، أنه تم العثور على جثث عدد من البحارة الأمريكيين المفقودين في الجزء المتضرر من مدمرة أمريكية اصطدمت بسفينة شحن فلبينية قبالة سواحل اليابان.

وأفاد البيان الصادر عن الأسطول السابع "أنه بعد أن تمكن طاقم البحث والإنقاذ من الوصول إلى المناطق التي تضررت بالمدمرة خلال الاصطدام صباح اليوم، تم العثور على البحارة المفقودين في مقصورات النوم التي غمرتها المياه".

وأضاف البيان: "يتم حاليا نقلهم إلى مستشفى يوكوسوكا البحري حيث سيتم التعرف عليهم".

وأضاف البيان "جاري حاليا إخطار الأسر وتقديم الدعم اللازم لهم خلال هذه الفترة الصعبة، وسيتم الاعلان عن أسماء البحارة بعد الانتهاء من جميع الإخطارات".

وكانت البحرية الأمريكية أعلنت عن فقدان سبعة بحارة بعد اصطدام المدمرة الأمريكية "يو اس اس فيتزجيرالد" بسفينة الشحن "إيه سي إكس كريستال" التي تحمل العلم الفلبيني في الساعات الأولى من صباح أمس السبت.

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