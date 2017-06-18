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مصدر أمني: انفجار سيارة الأمن المركزي تم بريموت كنترول

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مصراوي Masrawy

مصدر أمني: انفجار سيارة الأمن المركزي تم بريموت كنترول

04:36 ص الأحد 18 يونيو 2017

مصدر أمني: انفجار سيارة الأمن المركزي تم بريموت كنترول

كتب - فتحي سليمان :

انفجرت قنبلة أسفل سيارة أمن مركزى اثناء عبورها بطريق الأوتوستوراد، أسفل الطريق الدائري.

وقال مصدر أمني إن الانفجار وقع في تمام الساعة ١٢:٥٨ صباح اليوم الأحد وتم الدفع بـ ٥ سيارات شرطة إلى موقع الحادث.

وأكد المصدر المسؤول في تصريحات خاصة لموقع مصراوي إن الانفجار تم عن بعد، موضحًا أن المعمل الجناءي وخبراء المفرقعات مازالوا يفحصون آثار الحادث ويجمعون شواهد الواقعة، مشيرا إلى أن منفذي الانفجار رصدوا مرور السيارة من هذا المكان وفِي هذا التوقيت ونفذوا التفجير.

أسفر الانفجار عن استشهاد ملازم أول على شوقي - ٢٥ عاما، بشظايا بالجسم وتوفي فور وصوله المستشفى.

وأصيب خلال الحادث كل من نقيب أحمد ابراهيم عبدالنبى - ٣٠ عاما، مصاب بشظايا بالجانب الأيمن للجسم وغيبوبة تامة ودخل غرفة العمليات، ومجند حسين عبدالقادر - ٢٢ عاما، مصاب بشظايا بالجسم كله، ومجند محمد فؤاد اسماعيل - ٢٢ عاما، مصاب بالساقين.

 

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