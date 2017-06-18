ننشر صورة الملازم أول علي أحمد شوقي شهيد انفجار طريق الأتوستراد

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قال مسئول مركز الإعلام الأمني، إن انفجارالعبوة الناسفة المزروعة على جانب طريق الأتوستراد دائرة قسم شرطة البساتين، صباح اليوم، أسفر عن استشهاد الملازم أول علي أحمد شوقي علي عبد الخالق، وإصابة 4 آخرين "ضابط وثلاثة مجندين"، وتم نقلهم على الفور للمستشفى لتلقى العلاج، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط مرتكبى الواقعة.

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يذكر أنه أثناء سير سيارة تابعة لقطاع الأمن المركزي تُقل مجموعة من ضباط ومجندي الأمن المركزي بطريق الأتوستراد دائرة قسم شرطة البساتين، انفجرت عبوة ناسفة كانت مزروعة على جانب الطريق.