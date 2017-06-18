استشهاد ضابط وإصابة 4 أفراد شرطة في انفجار عبوة ناسفة بـ«الأتوستراد»

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ذكر مسئول مركز الإعلام الأمني، أنه بتاريخ اليوم الموافق 18 الجاري، وحوالي الساعة 12,45 صباحا، انفجرت عبوة ناسفة كانت مزروعة على جانب الطريق، أثناء سير سيارة تابعة لقطاع الأمن المركزى تُقل مجموعة من ضباط ومجندي الأمن المركزى بطريق الأتوستراد دائرة قسم شرطة البساتين.

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وأكد مسئول مركز الإعلام، أن الحادث أسفر عن استشهاد الملازم أول على أحمد شوقى على عبد الخالق، وإصابة 4 آخرين "ضابط وثلاثة مجندين"، وقد تم نقلهم على الفور للمستشفى لتلقى العلاج، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط مرتكبى الواقعة.