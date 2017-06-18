تفاصيل التحقيقات مع أمين حزب الدستور بكفر الشيخ في "الدعوة للتظاهر"
تفاصيل التحقيقات مع أمين حزب الدستور بكفر الشيخ في "الدعوة للتظاهر"
04:10 ص الأحد 18 يونيو 2017
الحسينى شاهين أمين حزب الدستور بكفر الشيخ
كفر الشيخ - إسلام عمار:
أمر محمد الناقورى، وكيل نيابة دسوق بكفر الشيخ، السبت، بحبس "الحسينى أحمد شاهين"، أمين عام حزب الدستور بكفر الشيخ، وعضو الهيئة العليا للحزب، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، فى قضية الدعوة للتظاهر ضد نظام الدولة.
وكان أمين حزب الدستور بكفر الشيخ، حضر أمام وكيل نيابة دسوق، برفقة فريق من الدفاع مكون من المحامون مصطفى السبعاوى، وحازم الدخاخنى، وسعد فيصل، لبدء التحقيقات معه، عقب إلقاء القبض عليه، لمواجهته اتهامات نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن ضد مؤسسات الدولة، والدعوة للتظاهر ضد نظام الدولة.
وتبين وبحسب ما جاء فى تحقيقات نيابة دسوق، من خلال تحريات جهاز الأمن الوطني بكفر الشيخ، أن أمين حزب الدستور بكفر الشيخ، نشر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، أخبارًا كاذبة، ومضللة، من شأنها تأليب الرأي العام، ضد توجيهات الدولة، ومؤسساتها، والدعوة إلى التظاهر ضد نظام الدولة.
ونفى خلال التحقيقات التي أجريت معه، تحت إشراف المستشار أحمد عاشور - المحامى العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، والمستشار محمد قنطوش رئيس نيابة دسوق الكلية، وأمانة سر بهاء مغازى سكرتير التحقيق، خلال الاستماع لأقواله فى جلسة التحقيق، ما جاء بتحريات الأمن الوطني، بنشره أخبارًا كاذبة وغير صحيحة ضد مؤسسات الدولة.
كما أقر في أقواله من خلال تحقيقات النيابة، والتي استمرت قرابة الساعة ونصف، أمام فريق الدفاع المرافق له، أنه ألقي القبض عليه، يوم الخميس 15 يونيو 2017، أثناء تواجده فى محل الأدوات الكهربائية، الذي يملكه، بناصية شارع التحرير دائرة قسم شرطة بندر دسوق، في الساعة الرابعة عصرًا، وليس ما جاء بعملية الضبط أنه ضُبط بمنزله يوم الجمعة 16 يونيو 2017.
وفي ذات السياق طلب مصطفى السبعاوى - عضو فريق الدفاع لأمين حزب الدستور بكفر الشيخ، جرى إثباتها فى جلسة التحقيق، بطلان ماجاء بتحريات الأمن الوطني، وكذا بطلان إجراءات القبض والتفتيش التي أجريت معه، وما يترتب عليه من إجراءات لخلو الأوراق من أي دلائل، وكذب ضابط الواقعة، بحسب قوله.
ولفت فريق الدفاع في طلباته، إلى أن أمين حزب الدستور ينتمى إلى حزب شرعي، ومعترف به كأحد أحزاب الدولة الرسمية، ولكونه له محل إقامة معلوم، ولا يخشى عليه الهرب، مطالبًا بإخلاء سبيله.
وأكد مصطفى أحمد السبعاوى، المحامى بالنقض، وعضو فريق الدفاع عن أمين حزب الدستور بكفر الشيخ، في تصريحات خاصة لـ"مصراوى"، أن الاتهامات الموجهة لشاهين، جاءت عبارة عن أقوال تعد مرسلة، لمجري التحريات، وتفتقد لأية دلائل، أومضبوطات، أو أحراز.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
103 سيارات إسعاف استعدادا لاستقبال عيد الفطر بكفر الشيخ
-
بالصور.. ننشر استعدادات محافظة كفر الشيخ لاستقبال عيد الفطر
-
"أوقاف كفر الشيخ": تجهيز 309 ساحات لأداء صلاة عيد الفطر
-
ضبط "قهوجي" بحوزته 2 كيلو بانجو و2300 قرص مخدر بكفر الشيخ
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
كيف أُزيلت عمارة "الأزاريطة" المائلة دون خسائر؟ مصدر يوضح لمصراويأخبار
-
بالفيديو- مشهد مثير للجدل أجبر "MBC" على وقف عرض مسلسلها وملاحقتهافنون
-
رد فعل المتهمين باغتيال النائب العام هشام بركات عقب صدور الحكم بإعدامهمأخبار
-
أبوتريكة يثير جدلاً بمسلسلات رمضانرياضة
-
بالصور| بعد 17 يوما.. إزالة عقار الإسكندرية المائلأخبار
-
ننشر تفاصيل النظام الجديد لكليات الطبأخبار